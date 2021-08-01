Manavgat'ta yangın 5. gününde: Alevler 20 metreye yükseldi, Kalemler mahallesinde yıkım başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan yangını söndürme çalışmaları beşinci gününe girdi. Çardak Beydiğin Mahallesi'nde yer alan Çöplük Yolu Göğü mevkisinde alevler, rüzgarın da etkisiyle 20 metreye kadar yükseldi. Yangından en çok etkilenen Kalemler Mahallesi'nde yanan evler kepçelerle yıkılmaya başlandı.
01 Ağustos 2021 12:19
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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Çardak Beydiğin Mahallesi'nde yer alan Çöplük Yolu Göğü mevkisinde çıkan orman yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle 20 metreye kadar yükseldi.
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Rüzgarın zaman zaman sert esmesiyle yangın yönünü değiştirirken, alandaki mahalle sakinleri, gazeteciler ve ekipler zor anlar yaşadı.
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Alevlerin kara yolunun olduğu noktaya gelmesi üzerine ekipler, bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.
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Alanda yangının hızla büyümesi üzerine Çöplük Yolu ekipler tarafından yaya ve araç girişine kapatıldı. İtfaiye ve orman ekiplerine, mahalle sakinleri de destek veriyor.
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Ahmetler Mahallesi'nde ise yangının köye ulaşımını önlemek için kampanya başlatıldı. Mahallede oturan Mustafa Koç, "Köylü elinden geldiği kadar yangının önünü kesmeye çalışıyor. Tampon bölge, yangını önlemiyordu. Biz de ormanı kurtaramayacağız, Ahmetler'i kurtaralım dedik. Tırmık ve iş makineleriyle ormanla köyün arasını keseceğiz. Para gönderenler de var ve iş makineleri kiralayarak yangın yerine götürüyoruz. 'Tırmığını al da gel' diye bir kampanya başlatıldı. Köy dışından da köylüler yardıma geliyor. Başka ilerde yaşayanlar ve gönüllüler de köye geliyor. Ahmetler'de son durum dün akşam sadece duman vardı maalesef ormanları kaybettik. Köyü kurtarmaya çalışacağız. Bizi yalnız bırakmayın" diye konuştu.
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Yangının ilk çıktığı Yeniköy mahallesine yakın noktada bulunan Kalemler Mahallesi en çok zarar gören yerler arasındaydı. Bugün itibarıyla bu mahallede de yıkım çalışmaları başladı.
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Yanan evler kepçelerle yıkılmaya başladı. Mahalle içerisinde dolaşan kepçeler, kırmızı boya ile işaretlenen evleri tek tek yıkıyor.
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Jandarma ekipleri özellikle yıkım çalışmalarının başladığı mahallelere girişleri yasaklarken ayni yardımlar ise mahalle içlerinde kurulan dağıtım merkezlerinde toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
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Manavgat merkezine 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmıştı.
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Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti.
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Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemedi.
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Yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 279 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.
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Yangında yaşamını yitiren orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.