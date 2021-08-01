Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 7 yangın devam ediyor

Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş, Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz, Milas Seydikemer ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Manavgat'ta hasar gören evde çiftin cesedi bulundu. Armutalan Mahallesi’nde, 400 hane tahliye edildi. Manavgat, Gündoğmuş'ta da üç mahalle tahliye edilirken Ümütlü Mahallesi'ne giriş yasaklandı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme'ye yangının ulaştığını ve hiçbir hava desteğinin olmadığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son bilgilendirmede, 28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Menteşe'deki yangın ise söndürüldü; soğutma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı son tabloya göre, 32 ilde 119 yangın kontrol altında, 3 ilde 7 yangın devam ediyor.
Marmaris'te 400 haneli mahalle tahliye edildi
5 gün önce çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nin ormanlarla çevrili Sekine Evren, Sinan Mevki ile 438 sokak üzerindeki evler, alevlerin 1 kilometre yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. Saat 17.30'dan itibaren polis ve zabıta megafonlarla, çevre camilerden ise evlerin tahliyesi için anonslar yapıldı. Lüks villa ve sitelerle çevrili 3 sokakta bulunan 400 hanenin bir kısmı uyarıları dikkate alarak tahliyelerini yaptı.
Milas'ta çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi ile 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkisine ulaştı. 2 mahallenin büyük kısmı tahliye edilirken, alevlere çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı.
Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve ekiplerce devam ediliyor.
Rüzgârın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Yangın havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bodrum'da 1 mahalle daha tahliye edildi
Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaştı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi. Yangının Milas'ta bağlı Ören Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.
MSB: Turunç Mahallesi'nin tahliyesi için çıkarma gemisi sevk edildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" açıklamasını yaptı.
Menteşe ilçesinde de yangın çıktı
Muğla’nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıktı. İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Göktepe ile Sungur Mahalleleri arsında Kızılbelen mevkiinde orman yangını başladı. Köydeki vatandaşlar yangını söndürmek için genci, yaşlısıyla seferber oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gündoğmuş’ta, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 5 gündür devam ediyor. Kentte 5 gündür 12 farklı noktada çıkan yangınlardan Manavgat ve Gündoğmuş dışındaki yerler kontrol altına alındı. Manavgat’ta Sırtköy, Gündoğmuş’ta ise Ümütlü, Senir mahalleleri tahliye edildi. Ormanlık alanlardaki yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği görüldü. Ümütlü Mahallesinin çukurda kalması nedeniyle dumanının bölgeyi tamamen kapladığı ve bu nedenle mahalle tahliye edilirken, girişler ise yasaklandı.
"Orman yangınını itfaiye söndüremez, havadan müdahale şart"
Doğma büyüme Manavgatlı olan ve yangında annesinin evi de yanan gazeteci Fatma Ünal, yangın söndürme çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Bu yangınlara iş makineleri çalışmadı, köylüler kendi gayretiyle ağaç keserek alevleri durdurmaya çalışıyor. Herkes kendi köyünü koruyor, köyünün yanmasını bekliyor. Burada kaotik bir ortam var.
"Daha önceki yıllarda kritik noktalarda arazözler beklerdi"
Daha önceki yıllarda kritik noktalarda, arazöz araçları beklerdi, şimdi böyle değil. Eskiden ekipler yol açardı, alevlerin yayılmasını önlerdi. Yangın bölgesine yeteri kadar arazöz aracı gönderilmedi.
Yangına havadan müdahale şart, helikopterin aldığı su miktarı belli, itfaiye ekipleri orman yangınını söndüremez. Yangın söndürme çalışmaları yetersiz, itfaiye ekipleriyle yangın sönmez. Havadan müdahale düzenli yapılmadı. Karada müdahalede de eksiklikler var.
Fahri ile eşi Alman Andrea Yiğitokur ile ilgili 4 gün önce Jandarma ve 112 ekiplerine kayıp ihbarı yapıldı. Bugün hayatlarını kaybettikleri anlaşılan çifti, köylüler kendi çabalarıyla buldu.
Yangın, Sırtköy, Akseki Gündoğmuş bölgesinde yangın devam ediyor. “
Milas Belediye Başkanı: Çökertme yanıyor, hava desteği yok
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Çökertme yanıyor. Saat oldu ne helikopter var ne uçak…Yol kapanıyor derhal Çökertme’yi terk edin…" diyerek bölgeden son görüntüleri paylaştı.
Bakan Pakdemirli: 125 yangından 117'si kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 117 yangının ya tamamen söndürüldüğünü ya kontrol altına alındığını, 3 ilde 8 noktada yangınların sürdüğünü açıkladı. Pakdemirli, "28 Temmuz'dan bu yana çıkan yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik." dedi.
Menteşe Belediye Başkanı: Vatandaş desteğiyle yangın kontrol altına alındı
Muğla’nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede çıkan yangın, çevre mahallelerden gelen vatandaşların ekiplere sağladığı büyük destekle kontrol altına alındı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş “Yangının duyulması ile birlikte ilçe merkezimize 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye geldik. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Bu yangının kontrol altına alınmasında özellikle buradaki ve çevredeki vatandaşların emekleri çabalarının çok büyük olduğunu gördük. Menteşe halkı gerçekten çok duyarlı, yangın çıktığı anda müdahale ediyorlar. Dün ilçemizde 7 tane yangın meydana geldi. Hepsi de vatandaşlarımızın anında müdahalesi ile söndürüldü. Bugünlerde geçecek. Dikkatli olmak zorundayız, vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.
Pakdemirli: Kavaklıdere yangını kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından Muğla Kavaklıdere yangının kontrol altına alındığını duyurdu.