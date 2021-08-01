Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 7 yangın devam ediyor

Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş, Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz, Milas Seydikemer ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Manavgat'ta hasar gören evde çiftin cesedi bulundu. Armutalan Mahallesi’nde, 400 hane tahliye edildi. Manavgat, Gündoğmuş'ta da üç mahalle tahliye edilirken Ümütlü Mahallesi'ne giriş yasaklandı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme'ye yangının ulaştığını ve hiçbir hava desteğinin olmadığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son bilgilendirmede, 28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Menteşe'deki yangın ise söndürüldü; soğutma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı son tabloya göre, 32 ilde 119 yangın kontrol altında, 3 ilde 7 yangın devam ediyor.

Marmaris'te 400 haneli mahalle tahliye edildi

5 gün önce çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nin ormanlarla çevrili Sekine Evren, Sinan Mevki ile 438 sokak üzerindeki evler, alevlerin 1 kilometre yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. Saat 17.30'dan itibaren polis ve zabıta megafonlarla, çevre camilerden ise evlerin tahliyesi için anonslar yapıldı. Lüks villa ve sitelerle çevrili 3 sokakta bulunan 400 hanenin bir kısmı uyarıları dikkate alarak tahliyelerini yaptı.

Milas'ta çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi ile 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkisine ulaştı. 2 mahallenin büyük kısmı tahliye edilirken, alevlere çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve ekiplerce devam ediliyor.

Rüzgârın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Yangın havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bodrum'da 1 mahalle daha tahliye edildi

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaştı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi. Yangının Milas'ta bağlı Ören Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.

MSB: Turunç Mahallesi'nin tahliyesi için çıkarma gemisi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" açıklamasını yaptı. Menteşe ilçesinde de yangın çıktı Muğla’nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıktı. İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Göktepe ile Sungur Mahalleleri arsında Kızılbelen mevkiinde orman yangını başladı. Köydeki vatandaşlar yangını söndürmek için genci, yaşlısıyla seferber oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gündoğmuş’ta, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 5 gündür devam ediyor. Kentte 5 gündür 12 farklı noktada çıkan yangınlardan Manavgat ve Gündoğmuş dışındaki yerler kontrol altına alındı. Manavgat’ta Sırtköy, Gündoğmuş’ta ise Ümütlü, Senir mahalleleri tahliye edildi. Ormanlık alanlardaki yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği görüldü. Ümütlü Mahallesinin çukurda kalması nedeniyle dumanının bölgeyi tamamen kapladığı ve bu nedenle mahalle tahliye edilirken, girişler ise yasaklandı.