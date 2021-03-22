Yeni Şafak yazarı Karagöl: Merkez Bankası'ndan daha önce artırılan faizlerin tedricen düşürülmesi ve ekonomik büyüme ve istihdamı öncelemesi bekleniyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Erdal Tanas Karagöl, köşe komşusu yeni Merkez Bankası'nın yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'ndan beklentilerin yüksek olduğunu belirterek, "Merkez Bankası'ndan daha önce artırılan faizlerin tedricen düşürülmesi ve ekonomik büyüme ve istihdamı öncelemesi bekleniyor" görüşünü savundu.

Karagöl yazısında, "Dolayısıyla, bu ortamda ve içinde bulunduğumuz şartlarda yüksek faiz artışının sürdürülebilir olmayacağını açık bir şekilde gördük. Bu artışların Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasına kadar gitmesi de yüksek faizin ne kadar yakıcı bir problem olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’ndan beklentiler yüksek. Kavcıoğlu’nun yönetimindeki Merkez Bankası'ndan daha önce artırılan faizlerin tedricen düşürülmesi ve ekonomik büyüme ve istihdamı öncelemesi bekleniyor. Diğer yandan, yüksek enflasyonun kontrol altına alınmasının, çeşitli nedenlerle dalgalanmalar yaşayan kurlardaki hareketliliğin azaltılmasının ve özellikle dışarıda oluşabilecek olası risklerin yönetilmesinin de bu dönemin önemli sorunları olduğunu unutmamak lazım. Bu vesileyle, yeni görevinden dolayı meslektaşımız Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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