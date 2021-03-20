Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, Yeni Şafak'taki köşesinde faiz kararları için ne demişti: Yüksek faiz politikasında ısrar edilmemesi gerekir

Gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal'ın yerine getirilen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Yeni Şafak gazetesinin 9 Şubat 2021 nüshasında yayınlanan "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerektiğini, faiz artışına gitmenin sorunları çözmeyeceğini ve ilerleyen dönemlerde sorunları derinleştireceği fikrine yer vermişti.

Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında, Türkiye'nin dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladığını ifade ederken, "Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL’den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu." ifadelerini kullandı.

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