Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Naci Ağbal'ın yerine getirilen Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, 26. dönemde AKP Bayburt Milletvekilliği görevini yürüttü. Kavcıoğlu, Yeni Şafak gazetesinde ekonomi yazıları yazıyor.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, 9 Şubat 2021 tarihli "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerektiğini ve faiz artışlarının dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacağını savunmuştu.

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Şahap Kavcıoğlu kimdir?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir.

Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.