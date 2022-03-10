Yeni Şafak yazarı: Hazal Kaya'nın eleştirilerin büyük kısmını hak etmediğini düşünüyorum

Yeni Şafak'ın iletişimci yazarı Ali Saydam, bugünkü yazısında Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisini kritik etti. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın oyunculuğunu eleştirdiği Hazal Kaya ile ilgili “Çok zor bir işe soyunduğu ortada; iki ayrı kişiyi hem de fantastik sinemada canlandırmak kolay kolay altından kalkılabilecek bir iş değil… O nedenle eleştirilerin büyük kısmını hak etmediğini düşünüyorum…” değerlendirmesinde bulundu.

Fantastik sinema yapmanın da izlemenin de zor olduğunu yazan Saydam, Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın fantastik sinema kategorisine girdiğini ifade etti.

Özel hafiye rolündeki Selahattin Paşalı, İngiliz Subay rolündeki James Chalmers ile Ahmet rolündeki Tansu Biçer’in oyunculuğunun, dış çekimlerin ve prodüksiyonun mükemmel olduğunu yazan Saydam, “ Hazal Kaya’nın da çok zor bir işe soyunduğu ortada; iki ayrı kişiyi hem de fantastik sinemada canlandırmak kolay kolay altından kalkılabilecek bir iş değil… O nedenle eleştirilerin büyük kısmını hak etmediğini düşünüyorum…” dedi.

Saydam, dizinin, Pera Palas Otel’inin uluslararası tanıtımına ölçülemez boyutlarda katkı sağladığını bu özelliğiyle de alkışı hak ettiğini yazdı. Saydam, "Neticeyi kelam; daha iyisi yapılana kadar ‘en iyisi’ budur… O nedenle de Pera Palas’ta Gece Yarısı iyi ki yapılmış; keşke devamı da çekilse…" düşüncesini dile getirdi.

Ahmet Hakan, "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısında; "Bir: Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. İki: Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Üç: Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Dört: Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Beş: Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacıklık var oyunculuğunda" ifadelerini kullanmıştı.

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