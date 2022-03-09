Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme

Ne olmuştu?

Ahmet Hakan (54), "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinde rol alan Hazal Kaya'yı (31) köşesine taşıdı. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hakan, Kaya'yı "Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacılık var oyunculuğunda" sözleriyle eleştirdi.

Özelikle Ahmet Hakan'ın yazısındaki 'nefret' söylemi sosyal medyada tepki topladı. Hazal Kaya da sessiz kalmadı. Kaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Zamanda yolculuk yapıp, 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla kimsesiz, tek başına ayakta durmuş bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir?

Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok 'Pera Palas'ın... Organik değil, fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz. Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!”

Daha sonra Instagram'dan bir paylaşımda daha bulunan Kaya, "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif” paylaşımında bulundu.

Kaya'ya yanıt veren Hakan, "Hazal Kaya’nın oyunculuğuna âşık olmamın beş nedeni” diye bir yazı yazsaydım... Ne derdi bana Hazal Kaya?" diye sordu. Hakan, "Galiba şöyle derdi: 'Ne kadar da saygıdeğer fikirler ortaya koymuşsunuz doruktaki bey.' Doğrudur. Ben vasat biriyim. Vasat olduğum için... Ortalama herkes gibi ben de Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmedim. Hatta nefret ettim. Hazal Kaya’nın 'Senin fikrinin ne önemi var vasat herif' türü çirkinleşmesinin tek hedefi ben değilim aslında. Hazal Kaya, benim şahsımda... Oyunculuğunu beğenmeyen, oyunculuğundan nefret eden, oyunculuğunu eleştiren herkesle ilgili genel düşüncesini ortaya koyuyor. Yani o cümle şöyle de okunabilir: 'Sizin fikrinizin ne önemi var vasat herifler. Sizin fikrinizin ne önemi var vasat kadınlar." düşüncesini savundu.