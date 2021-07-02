Yeni Şafak yazarı: 15 Temmuz'dan birkaç gün önce Enver Altaylı, Andrew Brunson ve Meral Akşener arasında gizli bir görüşme gerçekleşti

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde birkaç önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, tutuklanması Türkiye ile ABD arasında kriz yaşanmasına neden olan ABD’li rahip Andrew Brunson ve şu anda ‘FETÖ’den tutuklu bulunan, Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürerek “Meral Hanım Partisi’nin İP’leri Pensilvanya’nın ellerindedir. İP’in İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun dayısı Enver Altaylı’dır” dedi.

Yeni Şafak yazarı Korkmaz, 15 Temmuz gecesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Emekli General Michael Flynn’in “Şu anda Türkiye’de darbe oluyor. Laik bir ülkenin İslamcılığa kaydığını gördük. Darbe alkışlanmayı hak ediyor…” dediğini belirterek, ‘FETÖ’den tutuklu bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun dayısı Enver Altaylı’nın, Flynn’e bağlantısı bulunduğunu yazdı.

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Altaylı’nın, 3 Ekim 2016 tarihli e-posta metninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Flynn’e şikâyet ettiğini ifade eden Korkmaz, şöyle devam etti:

“’FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünden birkaç gün öncesinde gerçekleşen gizli görüşmede Enver Altaylı, Andrew Brunson ve Meral Akşener bir araya geldiler!

Akşener’in o dönemde ‘Başbakan olacağım’ diyerek çok iddialı konuşmasının sebebini anlamak hiç de zor değildir.

Mitinglerde, biteviye ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ diyordu!

15 Temmuz’daki darbe kalkışmasının berhava olmasını müteakip haftalarca suskun kalan Meral Hanım’dan bahsediyoruz!

Günümüzde, Meral Hanım Partisi’nin İP’leri Pensilvanya’nın ellerindedir.

İP’in İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun dayısı Enver Altaylı’dır.”

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