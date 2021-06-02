İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'den takipsizlik kararı

FETÖ'den soruşturma başlatılan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İstanbul Milletvekili Prof. Ümit Özdağ, geçen yıl 19 Ekim’de çıktığı bir televizyon kanalında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ve Kazakistan Türk İş Adamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yaptığını iddia etti.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonunda Kavuncu’nun bu örgütle irtibatını gösteren somut bir veriye rastlanmadığı, Bank Asya’ya para yatırmadığı, FETÖ ile bağlantılı şirketlere para transfer etmediği, soyut beyan ve iddialar dışında delil bulunmadığı ifade edildi. Kavuncu hakkında 31 Mayıs’ta kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.