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Yeni Şafak: ''Tek Türkiye' dizisi çalışanları, 'Tahşiyeciler' bölümünün kendilerine yazılıp verildiğini söyledi

Yeni Şafak'tan 14 Aralık soruşturmasıyla ilgili 'paralel yapı' iddiası

17 Aralık 2014 14:17

14 Aralık operasyonunda gözaltına alınan, Samanyolu TV’de yayınlanan “Tek Türkiye” dizisinin çalışanlarının dizideki “Karanlık Kurul” diyaloglarını kendilerinin yazmadığını söylediği iddia edildi. Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre, zanlılar savcılık sorgusunda “Orada nelerin söyleneceği bizlere yazılı olarak geliyordu” dedi.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (17 Aralık 2014) nüshasında yayımlanan, "Senaryo hazır geldi" başlıklı haber şöyle:

 

'Senaryo hazır geldi'

 

Tahşiye kumpasını yapanlara yönelik ‘14 Aralık’ operasyonunda Samanyolu TV senaryo ekibinin savcıya verdiği ifade, ilginç gerçeği ortaya döktü. ‘Tek Türkiye’ dizisindeki ‘Karanlık Kurul’ diyaloglarını kendilerinin yazmadığını itiraf eden zanlılar, “Orada nelerin söyleneceği bizlere yazılı olarak geliyordu” dedi

Paralel yapının 2010 yılındaki ‘Tahşiye’ kumpasına yönelik düzenlenen 14 Aralık operasyonunda gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. Samanyolu TV’de yayınlanan ‘Tek Türkiye’ ve ‘Sungurlar’ dizilerinin yapımcı ve senaristi olan 4 kişinin salıverilmesinin ardından, yakalanan 30 zanlı arasında serbest kalanların sayısı 12’ye ulaştı. Yapımcı Salih Asan, yönetmen Engin Koç, senaristler Hikmet Tombulca, Ali Kara ve Samim Noyan, İstanbul Emniyeti'nde soruşturma savcıları İrfan Fidan ve Hasan Yılmaz’a verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. 31 kişilik listedekilerin 29’u ilk iki günde gözaltına alınmıştı. Aranan 2 isimden biri olan emniyet amiri Mustafa Kılıçaslan da dün yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılardan yalnızca yurtdışında olduğu belirtilen gazeteci Nuh Gönültaş’a ulaşılamadı. Emniyetteki işlemleri devam eden 18 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Talimat geliyordu

Savcı tarafından serbest bırakılan dizi ekibinin ifadeleri dikkat çeken ayrıntılar içeriyor. Samanyolu TV’deki ‘Tek Türkiye’ ve ‘Sungurlar’ dizilerinin senaristleri, soruşturma dosyasına konu olan ‘Karanlık Kurul’daki ‘Tahşiye’ grubuyla ilgili metinleri kendilerinin yazmadığını söyledi. Senaristler, “Karanlık Kurul diyaloglarını biz yazmıyorduk. Orada nelerin söyleneceği bizlere yazılı olarak geliyordu” dedi. Bu ifadeler geçtiğimiz yıl Hidayet Karaca’nın internete düşen ses kaydını akıllara getirdi. Karaca, ‘Karanlık Kurul’ sekansında yeralacak ifadeleri Pensilvanya’daki Fetullah Gülen’e telefonda cümle cümle aktarıyor, senaryo için onay alıyordu.

Tahşiye mektubu kayıp!

 ‘Tahşiye’ grubuna yönelik 2009 yılında başlatılan kumpasın ayrıntılarını inceleyen ekipler şok edici bir detaya ulaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 11 Nisan 2009 tarihinde ulaştığı belirtilen ve Tahşiye operasyonunu başlatan ihbar mektubunun kayıp olduğu ortaya çıktı. Soruşturmaya ilişkin tüm dosyalar yeniden sayfa sayfa gözden geçilirken, operasyonun başlamasına neden olan ihbar mektubu emniyet ve adliye arşivlerinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. İhbar mektubunun Tahşiye operasyonunda gözaltına alınan kişilere sorulmasına rağmen dosyada olmaması dikkat çekti. Oysa dosyada, sözkonusu mektubun 11 Nisan 2009’da dönemin soruşturma savcısı Kadir Altınışık’a tutanakla bildirildiği bilgisi yeralıyor.

 

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