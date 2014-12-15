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Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara serbest bırakıldı

14 Aralık soruşturmasında gözaltına alınan senarist Ali Kara serbest bırakıldı

15 Aralık 2014 20:41

14 Aralık soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Tek Türkiye" dizisinin senaristlerinden Ali Kara, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Samanyolu'nda 4 yıl önce yayınlanan "Tek Türkiye" adlı dizinin yönetmeni Naci Çelik Berksoy ile senaristler Radiye Ebru Şenvardar ve Elif Yılmaz, ifade verdikten sonra, saat 23.30 sıralarında savcılık kararıyla serbest kaldı. 

Üç kişi, prosedür gereği son kez hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından, Berksoy, Şenvardar ve Yılmaz serbest bırakıldı.

Akşam saatlerinde de soruşturmada gözaltına alınan senarist Ali Kara'nın serbest bırakıldığı açıklandı.

 

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