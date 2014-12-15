Tek Türkiye'nin yönetmeni Naci Çelik Berksoy savcılıktaki sorgusunu anlattı

14 Aralık Operasyonu kapsamında gözaltına alınan Samanyolu'nda 4 yıl önce yayınlanan "Tek Türkiye " adlı dizinin yönetmeni Naci Çelik Berksoy ile senaristler Radiye Ebru Şenvardar ve Elif Yılmaz, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan dizinin yönetmeni Berksoy, "Savcıya bir yönetmen ne yapar, bir senarist ne yapar, onlar konusunda teknik bir bilgi verdim" dedi.

Serbest kalan "Tek Türkiye" adlı dizinin yönetmeni Naci Çelik Berksoy, Emniyet'ten çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Berksoy, şunları söyledi:

"Bu sabah işe giderken, gelip aldılar. Çekime gidiyordum. Biraz haberim vardı ama, ciddiye almadığım için. Daha önce de söyledim. Bir 24 saat olmadı ama misafir ettiler bizi. Savcı beye ifade verdik, gayet o da medeniydi. Sorular sordu senaryo ile ilgili, Tek Türkiye ile ilgili. Geçmiş gün. Genellikle hatırladığım kadarıyla diye cevap verdim. İşleyişi anlattım, bizim nasıl çalıştığımızı anlattım. Bir yönetmen ne yapar, bir senarist ne yapar, onlar konusunda teknik bir bilgi verdim. Ondan sonra çıkardılar işte, birtakım terör örgütü diye anlattıkları bir şeyi sordular. Ben bu konularda biraz yabancıyım, bilmiyorum dedim. Biz Hocaefendi'nin dikte ettirdiği bir şeyi Tek Türkiye'de kullanmışız. Tahşiye örgütü, terör örgütüyle ilgili böyle bir şey söylediler, ben de bilgim yok dedim. Valla böyle bir şey yoktur tarihte. Yani filmden dolayı sansürlemeler olmuştur, ama tutuklama hiç olmamıştır. Başka bir olaya karışır yönetmen, mesela diyelim bir terör gösterisine, o ayrı. Ama filmden dolayı bu ilk defa oluyor böyle bir şey. Ama yanlış olduğunu onlar da anladılar herhalde."