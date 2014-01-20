Yeni Şafak, TIR'ların aranmasını 'vatana ihanet' olarak gördü!

Adana’da savcılık tarafından içinde silah olduğu gerekçesiyle aranmak istenen ancak MİT tarafından 3 TIR'ın kontrolünün kendilerinde olduğunun belirtilmesi üzerine çıkan krizi, hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi “vatana ihanet” olarak yorumladı.

Yeni Şafak'ta "Bunun adı vatana ihanet" başlığıyla manşetten verilen haberde, TIR’ların aranmasını Fethullah Gülen cemaatinin planladığı ima edilerek, Türkiye'yi 'teröre yardım eden ülke' gibi göstermek isteyen örgüt (cemaat), Hatay'dan sonra Adana'da düğmeye bastı” iddiasında bulunuldu. Haberde, Suriye konusunun masaya yatırılacağı Cenevre 2 görüşmeleri öncesi yapılan bu soruşturmanın “Türkiye’nin imajını dış ülkelere kötü göstermek” için kasıtlı olarak planlandığı iddia edildi.

Star gazetesi ise manşetinden “Paralel ihanet” başlığıyla verdiği haberde, “Yargıdaki paralel yapı hükümeti zor durumda bırakmak için yine Suriye’ye yardım taşıyan TIR’lara operasyon yaptı” değerlendirmesi yaptı.

Takvim gazetesi de TIR’ların aranmasını Gülen cemaatine bağlayarak, “Paralel çete, yolculuğa çıktı! Mültecilere yardım götüren araçlar 'Silah taşıyor' bahanesiyle durdurulmak istenirken dün Adana karıştı!” ifadelerine yer verdi.

