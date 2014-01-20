T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak, TIR'ların aranmasını 'vatana ihanet' olarak gördü!

Adana'da dün savcılık tarafından durdurulan ve MİT'e ait olduğu anlaşılan 3 TIR için yapılan soruşturma için hükümete yakın gazeteler 'ihanet' dedi

20 Ocak 2014 14:37

Adana’da savcılık tarafından içinde silah olduğu gerekçesiyle aranmak istenen ancak MİT tarafından 3 TIR'ın kontrolünün kendilerinde olduğunun belirtilmesi üzerine çıkan krizi, hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi “vatana ihanet” olarak yorumladı.

Yeni Şafak'ta "Bunun adı vatana ihanet" başlığıyla manşetten  verilen haberde, TIR’ların aranmasını Fethullah Gülen cemaatinin planladığı ima edilerek, Türkiye'yi 'teröre yardım eden ülke' gibi göstermek isteyen örgüt (cemaat), Hatay'dan sonra Adana'da düğmeye bastı” iddiasında bulunuldu. Haberde, Suriye konusunun masaya yatırılacağı Cenevre 2 görüşmeleri öncesi yapılan bu soruşturmanın “Türkiye’nin imajını dış ülkelere kötü göstermek” için kasıtlı olarak planlandığı iddia edildi.

Star gazetesi ise manşetinden “Paralel ihanet” başlığıyla verdiği haberde, “Yargıdaki paralel yapı hükümeti zor durumda bırakmak için yine Suriye’ye yardım taşıyan TIR’lara operasyon yaptı” değerlendirmesi yaptı.

Takvim gazetesi de TIR’ların aranmasını Gülen cemaatine bağlayarak, “Paralel çete, yolculuğa çıktı! Mültecilere yardım götüren araçlar 'Silah taşıyor' bahanesiyle durdurulmak istenirken dün Adana karıştı!” ifadelerine yer verdi.
 

ETİKETLER

gazetelerhükümete yakın gazeteleryeni şafaktakvimstarparalel ihanetçeteörgütfethullah gülenmittırkrizakpadanasavcılıksuriyeterör

İlgili Haberler

Adana'da durdurulan 3 TIR'da silah araması yapıldı, yine MİT krizi yaşandı

Adana'da bu sabah durdurulan 3 TIR'da silah araması yapıldı, savcılık ve MİT arasında yine kriz çıktı. MİT'e ait olduğu açıklanan TIR'lar akşama doğru serbest bırakıldı

Adana'da durdurulan 3 TIR MİT'in çıktı, TIR'lar serbest bırakıldı

1 Ocak'ta Reyhanlı'da arama yapılmasına izin verilmeyen TIR'ın ardından bugün Adana'da durdurulan 3 TIR'ın içinden de MİT personeli çıktı

Hüseyin Çelik: Durdurulan TIR'lar haddini bilmezliktir!

Hüseyin Çelik, MİT yasasının belli olduğunu, bu TIR'ları aramak için savcıların Başbakan'dan izin almaları gerektiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24