Hüseyin Çelik: Durdurulan TIR'lar haddini bilmezliktir!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik gündemdeki TIR konusuyla ilgili, "Bu MİT'e ait bir TIR'dır. İçinde ne var ne yok seni ilgilendirmez. Bu savcılar kimin adına bu işleri yapıyor? MİT'e ait TIR'ların durdurulması haddini bilmemezliktir. Yanlış yapan savcıdan hesap sorulur" diye konuştu.

Çelik, CNN Türk'te Ankara Günlüğü programında Utku Özer, Hande Fırat ve Hüseyin Yayman'ın sorularını yanıtladı.

Adana'da durdurulan TIR'lar

Hüseyin Çelik, Adana'da durdurulup aranan, MİT'e ait olduğu ortaya çıkan ve silah taşıdığı iddia edilen TIR'larla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Galiba buradaki savcı arkadaşların niyeti savcılıktan çok daha öteye bir şeydir. Devletin bir kurumu, istihbarat kurumu MİT. MİT’in yasası belli, görevleri belli. MİT Yasası’nın 26. maddesine göre eğer MİT’e ait herhangi bir işlem yapılacaksa Başbakan’dan izin alınması gerekiyor. Uluslararası politikada bazı dengeler var, devletin kendine göre bazı sırları var. Eğer yargı devletin bir parçası ise yani yasama, yürütme, yargı devlet yönetiminin üç ayağı ve gücüyse… Yargı devletin menfaati, milletin menfaati, kamunun menfaati ve o ülkenin topyekün politikaları konusunda ben canımın istediğini yaparım, istediğim zaman gider durdururum, üstelik 300 jandarma ve polisle giderim diyemez. Ben 300 jandarma ve polisle bir tırın durdurulduğunu ilk defa duyuyorum. Daha önce Reyhanlı’da 52 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu arkadaş kılını kıpırdatıp oraya gitmemiş. Cilvegözü’nde çok büyük bir patlama meydana geldi. Bu arkadaş oraya çekip gitmemiş. Diğer tarafta bir sürü olay var. Kırıkhan’da jandarmanın basılması olayına bu arkadaş kılını kıpırdatıp gitmemiş. Netice itibariyle ne yapmaya çalışıyorsun? Sen kendini devlet içerisinde bir başka devlet falan olarak mı görüyorsun? Bana göre bu haddini bilmezliktir. Bu başka bir şey değildir. Burada yapılanları doğrusunu isterseniz kelimelerle izah etmek mümkün değil. Daha önce de buna benzer bir olay oldu biliyorsunuz ve evet bu MİT’e ait bir TIR’dır. Bunun içinde ne olduğu seni ilgilendirmez. Bu ülkede Anayasa var, yasalar var ve hiç kimse Anayasa’dan, yasalardan almadığı bir gücü kullanamaz. Anayasa’da, yasalarda MİT diye bir kurum ve görevleri belirlenmiştir. Hangi sınırlar içerisinde hareket edileceği, soruşturma, kovuşturma yapılacağı bellidir. Hayır ben canımın istediği gibi yaparım. Böyle bir şey olamaz. E yaptırmadılar nitekim, aratmadılar. Sen de yaptığınla kaldın. Ne olacak şimdi? Meselenin özü bu. Bu arkadaş kimdir, hangi güç adına hareket ediyor, kime sırtını yaslıyor buna benim cevap vermem doğru olmaz. Şu sıralar meydana gelen tüm olaylarda Hükümet ile Cemaat arasındaki çatışmadan dolayı, kavgadan dolayı deniliyor. Bu arkadaş gerçekten bir Cemaat mensubu mudur, bunu da bilmiyorum. Olduğunu varsayın. Türkiye’de son günlerde olan hadise şudur; birileri Cemaat’in gücünden yararlanarak, Cemaat’i manivela olarak kullanıp taşları yerinden oynatmaya, siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Tekrar altını çiziyorum. Ben Cemaat’ten arkadaşlara, Cemaat’in ileri gelenlerine sorduğum zaman, bu arkadaşlarla ilgimiz yok, Bu operasyonlarla bir alakamız yok diyorlar. O zaman haklı olarak onlara diyorum ki, o zaman bu yapılanları savunmayın. Basın yayın organlarınızda da bu yapılanlara arka çıkmayın. Dolayısıyla bu arkadaş kimdir, bunu kimin adına yapıyor bilmiyorum."

"Kamu menfaati, yerindelik savcının işi değil. Yapılan Anayasa değişikliğiyle yargının yerindelik kararı veremeyeceği hükmü getirildi. Neyin kamu menfaati olduğuna, neyin kamu menfaati olmadığına savcı karar veremez. Onu aramak onun yetkisinde midir değil midir? Eğer savcı o TIR’da bir arama yapacaksa MİT yasasının 26. maddesine göre Başbakan’dan izin alması lazım. Bunu yapmadığına göre…"

"Burada MİT’e ait olan bir TIR’dır. İçerisinde yardım malzemesi de olabilir başka şeyler de olabilir. Ne olduğu, ne olmadığı, bunun uygun olmadığına karar verecek olan o savcı değil. Milli irade diye bir irade var. Milli irade devlet bürokrasisini yöneten iradedir yani hükümettir. Diyelim ki Suriye konusunda yaptığında hükümet yanlıştır. Bunun hesabını sandıkta halk bu hükümete sorar."

HSYK düzenlemesi

Çelik, HSYK düzenlemesi ile ilgili şunları söyledi:

"HSYK yargılama müessesi değil. Yargının lojistiğini yapan bir kuruldur. Üzerine vazife olmayan bir iş yapmıştır. Hükümet olup bitenler karşısında sesiz mi kalsaydı? HSYK'nın Anayasa'da yargılama bölümünde yer alması söylediklerimi çürütmez."

"Anayasa değişikliği yaparak HYSK'yı düzenleme fikrini öper başımıza koyarız."

Yolsuzluk operasyonu

Çelik, "CHP, 'Yolsuzlukların üzeri örtülmesin' diyor, örtülsün diyen mi var?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Çelik, "10 günden beri 15 günden beri Kılıçdaroğlu’nun Sayın Başbakan’a yakıştırdığı sıfatlara bakın. ‘Sen Başbakan değilsin sen baş çalansın’ diyor. ‘Aynaya bak çete reisini göreceksin’ diyor. Siyaset nezaket ister. Siz bu şekilde 24 saat durmadan hakaret ettiğiniz birine ertesi gün beraber çalışalım diyorsunuz. O insan sizi ne kadar dikkate alır. Biz hukuka her zaman şunu söyledik, yolsuzlukların üzerine giderken usulsüzlük yapmayın. HSYK ile ilgili düzenleme komisyondan geçti ama CHP eğer Anayasa düzenlemesinde samimi ise bunun için geç değil. Ben buradan iletiyorum. Sayın Başbakan buna dünden hazırdır ama CHP’nin niyeti bu değil" dedi.

Başbakan'ın Brüksel ziyareti

"AB’nin 28 ülkesinde belki 25 farklı uygulaması var. AB’nin HSYK benzeri kurumlar için bir standardı yok aslında. AB bir şey söyler, uzmanlarımız inceler. Sayın Başbakan Brüksel’e gidecek, elbette bu konular da konuşulacak. Maalesef AB çevrelerindekiler yanlış enformasyon alıyorlar. Şu anda maalesef belli noktalar Türkiye’yi zora düşürmek için AKP’nin aleyhine olsun diye mücadele ediyor. AKP’ye zarar verelim derken Türkiye’nin ayağına sıkmayalım. Gezi Olayları sırasında şu kadar insan öldürüldü, paletler altında ezildi diyen kimse, bunun içinde gazeteler de var, kim dezenformasyon yaptıysa bugün de onlardır."

Çelik'in öne çıkan diğer açıklamaları ise şöyle:

"Yargı hangi davalarda ne kadar tarfsızdır, bunu ölçme şansımız yok."

"Birileriyle ilgili sahte delil üretildiyse başvurulacak bir yer olmalı."

"Türkiye darbelerle, darbe teşebbüsleriyle yüzleşecektir, yapılan budur. Yeniden yargılama hangi davaları kapsayacak, kimleri kapsayacak çalışılıyor. Bu davalar hiç olmamış gibi davranılırsa hayal kırıklığı olur. Hükümet ve yasama organı üzerine düşen neyse onu yapacak."

"Şu anda Ergenekon ile ilgili hiçbir şey yapılamaz çünkü dava bitmedi."

"Bazıları cemaate sırtını dayayarak emellerini gerçekleştirmiş olabilir."

"Bizim teşkilatımızda cemaatin mensupları da var, bu da gayet normaldir. Bazıları cemaate sırtını dayayarak emellerini gerçekleştirmiş olabilir."

Çelik, TİB'in yeni yetkilerini savundu: "Sana alan isteyen kişinin istediğini yapabildiği bir yer haline mi gelsin?"

Roboski Katliamı ile ilgili olarak da "Olayın ardından 'Bu bir operasyon kazası' demiştim" diye konuştu.