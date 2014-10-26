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Politika

Yeni Şafak önce 'AKP'li vekil muhabirimize hakaret etti' dedi, sonra haberi yayından kaldırdı!

AKP'li Metin Külünk, Yeni Şafak muhabirini 'işten kovdurmakla' tehdit etmişti

26 Ekim 2014 18:40

Ali Aslangül

Yeni Şafak Gazetesi, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün, muhabirleri Kübra Kara'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yayımladığı haberi gazetenin internet sitesinden kadırdı. Gazetede"Külünk'ten gazeteciye ağır hakaret" başlığıyla yayımlanan(26 Ekim 2014) haberin linkine belli bir sonra tıklanıldığında içeriğe ulaşılamadığı görüldü.

 

'Ahlaksız, edepsiz; patronunla konuşurum, gazeteciliği bırak'

 

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın haberine göre Metin Külünk, gazeteci Kübra Kara'nın yanına gelerek, "Abla sen gazeteci misin? Sen öne geç, ben öyle oturayım" dedi. Kara'nın, "Ben fotoğraf çekmek için burada oturdum" şeklinde karşılık vermesi üzerine sinirlenen Külünk, "Edepsiz, edepsiz. Hangi gazetedesiniz? Patronlarınızla konuşurum. Benim adım Metin Külünk, yaz. Bırak gazetecilik yapmayı" diyerek tehditvari söylemlerde bulundu.

Önce internet sitesinde yayına verilen, ancak daha sonra yayından kaldırılan haberin linki şöyle:

http://www.yenisafak.com.tr/politika/kulunkten-gazeteciye-agir-hakaret-695865

 

Tekrar yayına girdi

 

Haber linkinin yayından kaldırılması Twitter'da tartışmaya yol açtı. Söz konusu haber ilerleyen saatlerde tekrar yayına girdi.

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