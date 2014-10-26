AKP'li Külünk'ten Y.Şafak muhabirine: Ahlaksız, edepsiz; patronunla konuşurum, gazeteciliği bırak

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yeni Şafak muhabiri Kübra Kara'ya hakaret etti. Külünk, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı esnasında yaptığı konuşmayı izleyenler arasında bulunan gazeteciye "Saygısız, ahlaksız. Olmaz olsun ya. Ya Yeni Şafak'tan ya da Star'dandır" sözleriyle çıkıştı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın "Külünk'ten gazeteciye ağır hakaret" başlığıyla duyurduğu habere göre Metin Külünk, gazeteci Kübra Kara'nın yanına gelerek, "Abla sen gazeteci misin? Sen öne geç, ben öyle oturayım" dedi. Kara'nın, "Ben fotoğraf çekmek için burada oturdum" şeklinde karşılık vermesi üzerine sinirlenen Külünk, "Edepsiz, edepsiz. Hangi gazetedesiniz? Patronlarınızla konuşurum. Benim adım Metin Külünk, yaz. Bırak gazetecilik yapmayı" diyerek tehditvari söylemlerde bulundu.

Yeni Şafak'ta yer alan haber şöyle:

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, partisinin programını haber yapmaya çalışan muhabirimize, ağza alınmayacak hakaretler savurdu, 'Ahlaksız...Saygısız...Edepsiz' dedi.

Muhabirimiz Kübra Kara, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısını haberleştirmek için İstanbul İl Başkanlığı binasında iyi fotoğraf çekebileceği bir yere oturarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın konuşmasını izlemeye başladı.

Arınç'ın, tam da Türkiye'de geçmişte yaşanan başörtüsü problemini nasıl hallettiklerini anlattığı sırada, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, muhabirimiz Kübra Kara'nın yanına gelerek, 'Abla sen gazeteci misin? Sen öne geç, ben öyle oturayım' dedi. Ani bir şaşkınlık yaşayan muhabirimizin, 'Ben fotoğraf çekmek için burada oturdum' şeklinde karşılık vermesi üzerine Külünk, anlaşılmaz şekilde muhabirimize hakaretler yağdırmaya başladı. Muhabirimizin 'Metin Bey, lütfen' şeklindeki uyarısına aldırmayan Külünk, 'Saygısız, ahlaksız. Olmaz olsun ya. Ya Yeni Şafak'tan ya da Star'dandır' şeklinde söylenmeye devam etti. İşte mahabirimiz Kübra Kara ile Metin Külünk arasında geçen konuşma:

'Sen öne geç ben oturayım'

Külünk: Abla sen gazeteci misin? Sen öne geç, ben öyle oturayım.

Kara: Ben fotoğraf çekmek için burada oturdum.

Külünk: Gazetecilerin rengi dili ırkı olmaz. Gazetecilerin rengi ırkı olmaz.

'Başındaki örtünün manasını öğren'

Kara: Ne alakası var?

Külünk: Sen saygının ne olduğunu biliyor musun? Gazeteci kimliğin bunun önüne geçmemeli. Söylediklerimin muhatapları bellidir, muhatabım da değilsin hadi yolun açık olsun. Başındaki örtünün manasını öğren önce. Saygısız ne olacak.

'Benim adım Metin Külünk'

Kara: Kameralar var çekim oluyor, lütfen...

Külünk: Duysunlar ne olacak ki? Kameraların önünde de söylerim. Saygısızlığını tescil etmek için kameralara da kullanırım merak etme. Edepsiz, edepsiz. Hangi gazetedesiniz? Patronlarınızla konuşurum. Benim adım Metin Külünk, yaz. Bırak gazetecilik yapmayı. Ben baban yaşındayım.

'Ya Yeni Şafak'tan ya da Star'dandır'

Kara: Metin Bey lütfen...

Külünk: Saygısız, ahlaksız. Olmaz olsun ya. (Yanında oturan kişiye eğilerek) Ya Yeni Şafak'tan ya da Star'dandır.