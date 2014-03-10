Yeni Şafak: Mersin'de validen hâkime 123 kişiyi dinlediler

Yeni Şafak gazetesi 81 ilde yüz binlerce kişiyi dinleyen 'paralel yapılanma'nın Mersin'deki dinleme listesine ulaştığını ileri sürdü. Gazete, vali yardımcıları, hâkimler, siyasetçiler, liman yöneticileri ve emniyet müdürlerini terörist gibi gösterilip 2 yıl dinlediğini, sızmaya karşı adliye katipleri ve polisler de listeye dahil edildiğini yazdı .

Yeni Şafak (24 Şubat 2014) yayımladığı ortak haberde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in "Selam Terör Örgütü" soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak binlerce kişinin dinlendiği haberine yer vermişti.

Yeni Şafak gazetesinin (10 Mart 2014) nüshasında yer alan haber şöyle:

Türkiye'nin tüm şehirlerinde yüzbinlerce kişiyi hukuksuz şekilde dinleyen paralel yapılanmanın telekulak skandalları deşifre olmaya devam ediyor. Yeni Şafak, devlet içine çöreklenmiş şebekenin Mersin'deki dinleme listesini ele geçirdi. Kentte 123 kişiyi uydurma soruşturmalarla kayda alan örgütün telekulak listesinde vali korumaları, memurlar, siyasi parti temsilcileri bulunuyor. AK Parti'li siyasiler yasadışı sol Marksist-Leninist-Komünist-Partisi (MLKP), El-Kaide, Hizbullah, PKK gibi örgütler, Emniyet Müdürleri ise Özgür Suriye Ordusu Faaliyetleri kapsamında dinlenmiş. Telekulak listesinde bir de Mülkiye Başmüfettişi bulunuyor.

Adres yine aynı

Hukuksuz dinlemelerin büyük kısmına Adana'da görevli bir Özgürlük Hakimliğinin onay verdiği öne sürülüyor. Aynı hakimlik, Adana'da durdurulan MİT TIR'larıyla da gündeme gelmişti. Suriye'ye yardım götüren MİT TIR'larına uydurma ihbarda bulunduğu öne sürülen Jandarma İstihbarat görevlilerini, 'delil olmadığı' gerekçesiyle serbest bırakan hakimlik, casusluk şüphesiyle soruşturulan Jandarma İstihbarat görevlilerinin üzerine atılı iddiaların askeri suç kapsamında olma ihtimali bulunduğunu da iddia etmişti. Hakimliğin bu kararı, paralel yapılanmaya karşı yürütülen casusluk soruşturmasının askeri yargıya havale edilerek adaletten kaçırılma girişimi olduğu da öne sürüldü.

Mersin Emniyeti'ne parelel kuşatma

Telekulak listesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda müdürün de ismi geçiyor. Paralel yapılanmaya mesafeli duran çok sayıda müdür ve polis memuru, uydurma bir soruşturmaya dahil edilerek dinlemeye alınmış. Listede, 30 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri, onlarca da polis memuru bulunuyor. Emniyet mensuplarına yöneltilen suçlama ise oldukça çarpıcı. Listede bulunan neredeyse tüm kamu personeli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) faaliyetleri kapsamında dinlemeye alınmış. Adliyeyi tam anlamıyla kontrol altına almak için harekete geçen çete, çeşitli adliyelerde görevli zabıt katipleri ile müdürleri bile telekulak listesine almış. Listede, iki Vali Yardımcısı ile valinin iki koruması da var.

Limanlar da hedefte

Örgüt Mersin Limanı'nda görevli kamu personelini de hedefledi. Limanlarda 'himmet' adı altında haraç topladığı ileri sürülen şebeke, Denizcilik Müsteşarlığı Mersin Liman Başkanı Savaş Çakmak ile Denizcilik Müsteşarlığı'nın Özel Kalemi'ni de dinlemeye aldı. Limanlardaki sevkiyatı kontrol altında tutmaya çalıştığı ileri sürülen çetenin bu yöntemle Türkiye'deki tüm limanlarda denetim kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

Casusluk davası yolda

Dinleme skandalının ortaya çıkması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Dinlemelerin Adana'da bulunan özel yetkili savcılıkların yürüttüğü soruşturmalar kapsamında yapıldığı öğrenildi. Soruşturmanın sonunda telekulak skandalında parmağı olanlar hakkında casusluk davası açılması bekleniyor.

Örgütlerden örgüt beğen

Örgütün, kurduğu dinleme ağıyla Mersin'deki siyasi parti temsilcilerini adeta kuşattığı belirlendi. Birçok siyasi, Türkiye'de faaliyet gösteren yasadışı örgütlere yönelik yürütülen soruşturmalara dahil edilerek dinlendi. 34 Ak Parti'li yönetici, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi, çeşitli örgütlerin şüphelisi gibi gösterildi. Paralel çetenin kentte dinlediği isimlerin başında Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu geliyor. Soruşturma listesinde Güzeloğlu'nun ismi yok, ancak dinlenen 123 kişiden biri ya da birkaçı için mahkemeden çıkarılan dinleme kararına Güzeloğlu'nun telefon numaralarının eklenmiş olma ihtimali yüksek. Örgüt daha önce de binlerce kişi için bu yönteme başvurmuştu.

Kimseden çekinmeyiz

Listedeki AK Parti'liler, Hizbullah, PKK, KCK, El-Kaide ve Türk İntikam Tugayı (TİT) gibi soruşturmalar kapsamında dinlenirken, CHP Mersin İl Başkanı Yılmaz Şanlı ise TİKKO kapsamında dinlemeye alınmış. AK Parti Mersin Huzurkent eski Belde Belediye Başkanı Mustafa Akgül'ün ismi de dinlenen onlarca isim arasında. Listede bulunan telefonundan aradığımız Akgül, 'Bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Dinlemeleri etik bir şey değil. Partimi seviyorum ve partimden de ayrılmam. Onlar istedikleri kadar uğraşsınlar, partimizi devirmeye güçleri yetmeyecek. Onlar beni Hizbullah terör örgütü kapsamında dinlemiş olabilirler ancak ben o dedikleri şeyin yakınından bile geçmem. Kimseden çekinmem. Kaya gibi başbakanımız var, o dünyaya yeter' dedi. AK Parti Mersin İl Yönetim kurulu üyesi Vehbi Aksay TİT faaliyetleri kapsamında dinlenmiş. Kendisine telefonla ulaştığımız Aksay konuşmak istemediğini belirtti.

Benim için niye ÖSO'yu seçtiler ki?

Uzun yıllar Mersin'de hakimlik yapan ve geçtiğimiz yıl emekli olan Akif Doğru da ÖSO kapsamında dinlenen isimlerden biri. Yargıçlar olarak uzun yıllardır dinlendiklerini zaten tahmin ettiklerini ancak böyle saçmalıklara tevessül edeceklerini düşünmediklerini söyleyen Doğru, 'Neden benim için Özgür Suriye Ordusu'nu seçtiklerini anlayabilmiş değilim' ifadelerini kullandı.

Müdürler dava açacak

İsmi paralel çetenin dinleme listesinde bulunan Vali Yardımcısı Turgut Serimer de numaranın kendisine ait olduğunu doğrulayan kamu görevlilerinden. Serimer, devlet memuru olduğu için demeç veremeyeceğini belirtti. Konuştuğumuz çok sayıda emniyet müdürü de devlet memuru oldukları için konuşmayacaklarını beyan etti. Dinlendiğini Yeni Şafak muhabirlerinden öğrenen bazı emniyet müdürleri ise ilk başta şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir kısmı telekulak skandalına ilişkin dava açacağını söyledi.

Mersin'deki dinleme listesi

0533 656 68 NEVZAT KILINÇ VALİ KORUMASI PKK/KCK FAALİYETLERİ

0533 656 68 ÖZGÜR DURMAZ VALİ KORUMASI ÖSO FAALİYETLERİ

0505 456 26 ERKAN TOPRAK MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 466 41 TURGUT SERİMER VALİ YARDIMCISI ÖSO FAALİYETLERİ

0532 527 00 MEHMET OLCAY VALİ YARDIMCISI ÖSO FAALİYETLERİ

0532 638 78 AKİF DOĞRU HAKİM ÖSO FAALİYETLERİ

0532 517 53 İSMAİL GÖKMEN HAKİM ÖSO FAALİYETLERİ

0505 660 67 ÜSTÜN BAYBURTLUOĞLU HAKİM ÖSO FAALİYETLERİ

?? KENAN TELLİ HAKİM ÖSO FAALİYETLERİ

0545 344?? SELMA YILMAZ YARGITAY ZABIT KATİBİ ÖSO FAALİYETLERİ

0532 340 54 YILMAZ ŞANLI CHP MERSİN İL BAŞKANI TİKKO

0532 232 23 MEKİN MERTER SALT AK PARTİ MERSİN İL BAŞKANI ÖSO FAALİYETLERİ

0532 291 06 ÖZCAN SEVİM AK PARTİ MERSİN ÖSO FAALİYETLERİ

0532 234 50 ABDURRAHMAN ÇOKGÜNLÜ AK PARTİ MERSİN PKK/KCK

0532 350 0? HAKAN ERGÜN AK PARTİ MERSİN PKK/KCK

0505 7?? ELİF AKKAR AK PARTİ MERSİN HİZBULLAH

0532 213 38 ELİF AKKAR AK PARTİ MERSİN HİZBULLAH

05078 302 33 ERKAN ARIKAN AK PARTİ MERSİN PKK/KCK

0532 243 4? HİDAYET ŞEKER AK PARTİ MERSİN PKK/KCK

0532 207 22 NASUH LALE DEMİR AK PARTİ MERSİN PKK/KCK

0532 303 00 MERT HAZAR AK PARTİ MERSİN MLKP

0532 711 81 ORHAN YÜREK AK PARTİ MERSİH HİZBULLAH-İLİM

0554 342 93 ÖMER BATKAN AK PARTİ MERSİN HİZBULLAH

053554741 AHMET NAS AK PARTİ MERSİN PKK/KCK

0533 775 65 HAKKI MENİZ AK PARTİ TARSUS İLÇE BŞK. TKP/ML KONFERANS

0533 685 11 HABİB KURT AK PARTİ MERSİN EL KAİDE

0532 247 03 VEHBİ AKSAY AK PARTİ MERSİN TİT

0532 752 62 MUSTAFA ERGÜNEŞ AK MERSİN MECLİS ÜYESİ HİZBULLAH İLİM

0532 203 18 MEVLÜT OK AK PARTİ BOZYAZI İLÇE BŞK ÖSO FAALİYETLERİ

0532 242 05 MUSTAFA AKGÜL AK PARTİ İLÇE BŞK. HİZBULLAH

0532 26166 NURETTİN ÖZYURT AK PARTİ MERSİN MECLİS ÜYESİ PKK/KCK

0505 54?? MEHMET BAYDOĞAN 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

0532 581?? MEHMET BAYDOĞAN 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

0530 41?? SÜLEYMAN PAMUK 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

050521799 SÜLEYMAN PAMUK 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 216 25 ORHAN YILMAZ 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

05058?? SEMİH TEYMUR 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 23471 CEMİL BEBEK 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 220?? MUSTAFA YAVUZYOLCU 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 ???? KEMAL DİKMEN 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

?? MEHMET İNCELER 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

?? ALİ DOĞAN 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

?? MUSTAFA ?? 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

?? MAHMUT AKSÜT 3. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

?? HALİL İBRAHİM DİLER 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

?? MAHMUT İNCECİK 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

?? MEHMET FARUK ? 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

?? SAADETTİN YAŞAR AKSOY 3. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

??METİN CEBECİ 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

??YAŞAR GİDİŞ 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETİ

??İDRİS YILMAZ 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

??MUSTAFA YALÇIN GÜVEN 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

?? MEHMET DİYAADDİN ÖZER 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

0505111?? RÜSTEM YILMAZ 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

?? BİROL TERZİ 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

0505215?? LEVENT İZMİR 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

050522552 COŞKUN AKARGÖL 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

053797066 KILIÇ ASLAN 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

012741230? KILIÇ ASLAN 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 50661 AHMET ORUÇ 4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 211?? ÜZEYİR DEMİR EMNİYET AMİRİ ÖSO FAALİYETLERİ

0532 20?? ÜZEYİR DEMİR EMNİYET AMİRİ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 21567 OĞUZ ŞAHİN EMNİYET AMİRİ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 21061 SERHAN TÜRK EMNİYET AMİRİ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 23207 MEHMET GÜNGÖR EMNİYET AMİRİ ÖSO FAALİYETLERİ

0532 68877 BÜLENT TANSEL EMNİYET AMİRİ ÖSO FAALİYETLERİ

???? MESUT BAYSALOĞLU EMNİYET AMİRİ ÖSO FAALİYETLERİ

???? METEHAN ?? EMNİYET AMİRİ ÖSO FAALİYETLERİ

???? ALİYE DOĞAN BAŞKOMİSER ÖSO FAALİYETLERİ

???? HÜSEYİN KARADAVUT KOMİSER ÖSO FAALİYETLERİ

???? CEM BEKAR KOMİSER YARDIMCISI ÖSO FAALİYETLERİ

0507 78915 ERDAL SOYKÖK KOMİSER YARDIMCISI ÖSO FAALİYETLERİ

0505 35711 ALİ KILIÇ KOMİSER YARDIMCISI ÖSO FAALİYETLERİ

0505 72287 İSMAİL UĞUR POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 38986 HAKAN KILIÇ POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 54094 ZİYA DERVİŞOĞLU POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

054?? FERUZAN KAPLAN POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0506 35967 RECAİ DÖNMEZ POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0506 928?? ÖMER TAŞKIN POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0532 63034 SİNAN ŞAHİN POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

???? SALİH ALTUNSÖZ POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

???? HÜSEYİN ÖZTÜRK POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

???? AHMET KILIÇ POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

???? ERTUĞRUL FİDAN POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

???? CUMALİ YÜKSEL POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

???? ÜNAL AVCIBAŞI POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

???? AYGÜN T? POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505345 HAKAN AKRAP POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 32045 UĞUR DURAK POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0541 23044 YUSUF BAY? POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0554 36580 AHMET KAR? POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0542 55100 MUHAMMET FATİH KÜPÇÜ POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

???? MUSTAFA KÜLTÜR POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0533 68973 AHMET KARIN? POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 22770 MEHMET DOĞAN ERKOÇ POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 26615 BEYHANİ DİNÇDEMİR POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 50230 METİN ÇELİK TEKNİSYEN YARDIMCISI ÖSO FAALİYETLERİ

0505 36998 ÖMER KORKMAZ POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 43449 BEKİR NİZAMOĞLU POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 54928 MUSTAFA EKŞİ POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 50719 FATİH MEHMET ŞİMAY POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 62112 HASAN KALE POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0506 35939 OSMAN AYARTEPE POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

???? TAMER ? POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

???? MEHMET ÇETİNARSLAN POLİS MEMURU ÖSO FAALİYETLERİ

0505 81245 DİLEK YILDIZ ZABIT KATİBİ ÖSO FAALİYETLERİ

0506 30845 BÜNYAMİN KÜTÜK ZABIT KATİBİ PKK/KCK

???? BERKAN UZUNPINAR ZABIT KATİBİ PKK/KCK

0507 77560 SİNEM GÜLERDE ZABIT KATİBİ PKK/KCK

0506 50078 ŞEFİKA KÖROĞLU MEMUR ÖSO FAALİYETLERİ

0532 71564 MUSA ORHAN MEMUR ÖSO FAALİYETLERİ

0542 67876 ALİME DİLMAÇ ANKARA ADLİYESİ - MÜDÜR ÖSO FAALİYETLERİ

0532 41696 SAVAŞ ÇAKMAK MERSİN LİMAN BAŞKANI ÖSO FAALİYETLERİ

0505 77753 SAVAŞ ÇAKMAK MERSİN LİMAN BAŞKANI ÖSO FAALİYETİ

0532 23673 MESUT ÖZTÜRK DENİZ TİC. ODASI GEHEL SEKRETER YARD. ÖSO FAALİYETLERİ

0505 92526 GÜLAVER YILDIZ KIZILKAN ZABIT KATİBİ ÖSO FAALİYETLERİ

0505 81245 DİLEK YILDIZ ZABIT KATİBİ ÖSO FAALİYETLERİ