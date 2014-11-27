Yeni Şafak: Karaalioğlu, Mehmet Ocaktan ve Yusuf Ziya Cömert gazetemize katıldı, hayırlı olsun

Sürpriz bir kararla Ethem Sancak tarafından görevlerinden alınan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Star Medya Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın Yeni Şafak gazetesinde yazacakları ileri sürüldü.

Yeni Şafak Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Servisi Şefi Ersin Çelik, kişisel Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, "Mustafa Karaalioğlu, Yusuf Ziya Cömert ve Mehmet Ocaktan artık Yeni Şafak'ta. Üç isim de gazetemizin yazar kadrosuna katıldı, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.