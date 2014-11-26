'Yandaş medya' operasyonunda görevden alınan yayın yönetmenlerinden ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'nda yapılan operasyon kapsamında görevlerinden alınan Star Medya Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan bir ortak açıklama yaptılar. Anadolu Ajansı tarafından "ACİL" koduyla geçilen açıklamada Karaalioğlu, Cömert ve Ocaktan, ''Kurumlardaki görevlerimiz sırasında bazı haksız kazançlar edinildiğine veya başka surette şahsi fayda elde teminine dair iddiaların tümü yalan ve iftiradır" ifadesini kullandılar.

‘Medya tarihinde benzeri görülmemiş saldırı’

Karaalioğlu, Cömert ve Ocaktan, "bazı gazetelerde yayınlanan haberler ve sosyal medyada haklarında başlatılan "iftira kampanyasına" karşı bir açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Ortak açıklama şöyle:

"Çalıştığımız kurumlarla yollarımızın ayrılma sebebi, meslek içerisinde her zaman yaşanan ve yaşanabilecek olağan bir süreçtir. Üzerinde spekülasyonlar yapmak iyi niyetle bağdaşmamaktadır.

Ancak bu olayın ardından medya tarihinde bir benzerine rastlanmayan, ağır, mesnetsiz ve tamamen itibarsızlaştırmaya yönelik bir saldırının hedefi olduğumuz görülmektedir.

‘Tümü yalan ve iftira’

Kurumlardaki görevlerimiz sırasında bazı haksız kazançlar edinildiğine veya başka surette şahsi fayda elde teminine dair iddiaların tümü yalan ve iftiradır. Haberde sıralanan iddiaların hiçbiri, hiçbir şekilde vuku bulmamıştır. Bununla birlikte, hiçbirimizin ne bugün ne de geçmişte iddia edildiği gibi milyonluk sözleşmeleri olmamıştır. Mesleğe başlarken imzaladığımız sarı basın kartı sözleşmesi dışında tek bir mukavelemiz de bulunmamaktadır. İddiaların tamamı gerçeklerle bağdaşmadığı gibi akıl ve mantık dışıdır.

‘Daha önce benzer iddialara açtığımız davalar sürüyor’

Daha önce, yine gündeme getirilen ve bizzat şirket yönetim kurulu tarafından yalanlanan bu iddialarla ilgili açılmış davalar devam etmektedir. Mesleklerini şeref ve namuslarıyla yapan gazetecilere karşı, ancak itibarsızlaştırma amaçlı bir kampanya kurgusuyla izah edilebilecek bu haberle ilgili olarak da hukuki yollara başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."