Yeni Şafak gazetesi TÜSİAD’ı hedef aldı: “Döviz kurunda spekülasyon yapan TÜSİAD, dün operasyonda ikinci aşamaya geçti”

Yeni Şafak gazetesi, "Operasyonda ikinci aşamaya geçtiler” manşetiyle Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni hedef aldı.

Yeni Şafak haberinde, "Reel ekonomik göstergelerde herhangi bir sorun olmamasına rağmen elinde bulundurduğu sermaye gücünü kullanarak Türkiye ekonomisine operasyon çeken Patronlar Kulübü TÜSİAD, kur operasyonuyla hükümetin ekonomi programını hedef aldı. Önceki gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başkan Simone Kaslowski ile görüşmesinin ardından TÜSİAD yazılı bir açıklama yaparak operasyonda ikinci aşamaya geçti." ifadesi kullanıldı.

Haberde şunlar kaydedildi:

"Vesayetçi geçmişiyle bilinen Patronlar Kulübü TÜSİAD, yeniden sahnede. Reel ekonomik göstergelerde herhangi bir sorun olmamasına rağmen elinde bulundurduğu sermaye gücünü kullanarak Türkiye ekonomisine operasyon çeken Patronlar Kulübü TÜSİAD, kur operasyonuyla hükümetin ekonomi programını hedef aldı. Önceki gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başkan Simone Kaslowski ile görüşmesinin ardından TÜSİAD yazılı bir açıklama yaparak operasyonda ikinci aşamaya geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “TÜSİAD Başkanı’nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz” diyerek TÜSİAD ile dirsek temasını açığa vurdu. Kılıçdaroğlu’na Twitter üzerinden cevap veren, TÜSİAD Başkanı Kaslowski önceki akşam, “Sayın Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Dün ağız değiştiren TÜSİAD, yaptığı yazılı bir açıklamayla hükümeti ve yeni ekonomi programını hedef aldı. TÜSİAD, hükümetin düşük faizle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırma hedefiyle ortaya konulan yeni ekonomi modeline karşı olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası’nın faizleri erken indirdiğini, bunun da TL’de şiddetli değer kaybına ve enflasyonun hızlanmasına neden olduğunu savunan TÜSİAD; bu sürecin yatırımlar, büyüme ve istihdam üzerinde baskı oluşturduğunu iddia etti. Özellikle yatırım yapmak isteyen işletmelerin kredilere daha ucuz ulaşması için yapılan faiz indirimlerinin, iş dünyası temsilcisi TÜSİAD tarafından “Yatırımları, üretimi ve istihdamı baskılayacağı” şeklinde lanse edilmesi dikkat çekti.

TÜSİAD, dövize olan aşırı talebin nedeni olarak da, “Yeni iktisadi tercihler” diyerek işaret ettiği yeni ekonomi modelini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası’nın faizleri daha çok yatırım için düşürdüğünü vurgularken, Merkez Bankası da dört toplantıda yaptığı toplam 500 baz puanlık faiz indirimini yatırımı ve istihdama destek için yaptığını açıkça anlattı. TÜSİAD’ın dünkü açıklamayla yeni ekonomi programını hedef alması ve yeni ekonomi modelinin kurları fırlattığı açıklaması, “dolara saldırının itirafı” olarak yorumlandı."

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