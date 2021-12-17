Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile görüştüğünü açıkladı: Herkesin konuşması gerektiğini söyledim

Kılıçdaroğlu ayrıca ''Olay asgari ücreti aştı, yangın var. Hep birlikte her zaman ülkemizi seviyorsak bu ülkenin sanayicisi, esnafı artık konuşmalı ama demokratik yollarla. İktidar çoklu organ yetmezliğini kabul etmeli'' dedi.

"Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır"

CHP lideri Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise, "Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!" sözlerini kaydetti.