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Ekonomi

Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile görüştüğünü açıkladı: Herkesin konuşması gerektiğini söyledim

"Erdoğan ve Bahçeli'nin tek olasılığı seçimdir"

17 Aralık 2021 18:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TÜSİAD Başkanı ile konuştum, herkesin konuşması gerektiğini söyledim. Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır. Bu akşam desinler bunu yarın toparlanırız." dedi.

Kılıçdaroğlu Halk TV Ana Haber'de İrfan Değirmenci'ye gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve Bahçeli'nin tek olasılığı seçimdir. Bu hükümet çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Susma zamanı değil herkes konuşmalı. Herkes bu gidişin doğru olmadığını dillendirmeli. Vatanını seven artık susamaz, susmamalı. Bu Saray ve şurekasının kalbi yoktur. Seçim sandığı önümüze konulana kadar asla susmayacağız. Hep birlikte bütün vatandaşlar, çağrı yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.

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