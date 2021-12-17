TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşleri uzun zamandır paylaşmaktayız, paylaşmaya devam edeceğiz

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "TÜSİAD Başkanı ile konuştum, herkesin konuşması gerektiğini söyledim" ifadesine yanıt verirken, "TÜSİAD ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir" dedi.

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde "TÜSİAD Başkanı ile konuştum, herkesin konuşması gerektiğini söyledim. Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır. Bu akşam desinler bunu yarın toparlanırız" mesajını paylaştı.

CHP liderine yanıt veren Kaslowski, TÜSİAD'ın görüşlerini kamu kurumları ve kamuoyuyla paylaştığını söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @kilicdarogluk, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir."

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile görüştüğünü açıkladı: Herkesin konuşması gerektiğini söyledim