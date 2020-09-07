Yeni Şafak: Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Ankara, İstanbul, Çorum ve Sakarya’da milyonlarca liralık araziye sahip

Yeni Şafak gazetesi, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah'ın Ankara, İstanbul, Çorum ve Sakarya’da milyonlarca liralık araziye ve binalara sahip olduğunu yazdı.

Yeni Şafak'taki habere göre, Nurullah'ın Uşşaki tarikatından kovulduğu, sahte imzalı icazet belgesi hazırlayarak cemaati kandırdığı ileri sürüldü.

Haberde, “Tarikatın şeyhi Sıddık Naci Eren Hocaefendi’nin yakınlarında bulunarak kendini göstermeye çalıştı. Tarikat içerisinde kendine yakın bir grup kurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Tarikat adabına uygun olmayan davranışlar sergilediği için zaman zaman uyarılar aldı. Şeyh olmayı kafaya koyan Şağban, ilk dergahını Uşşaki Tarikatı içerisindeyken kurdu. İcazet alma gereği duymadan dergah kurup Eren Hocaefendi’nin karşısına çıkan Şağban ‘hilafet’ istedi. Şağban’ın son durağı Çorum oldu. Entrikalarına devam eden Sağban, buradaki Uşşaki Şeyhi İbrahim İpek Hoca hayatta iken cemaat içinde gruplaşma çabalarına girmiş. Hocanın vefatının ardından da “İcazet aldım” diyerek şeyhliğini ilan etmiş. İbrahim İpek’in Şağban’a icazet verdiğine, işaret ettiğine şahit olan kimse yok. Cemaati inandırmak için sahte imzalı icazet belgesi hazırladığını öne sürenler bile var.” ifadesi kullanıldı.

Haberde şunlar kaydedildi:

Eyüp Fatih Şağban’ı kime sorsak “arkasında karanlık bir güç olduğunu” söyledi. Kendisini tanıyanlar Sağban’ın Ankara, İstanbul, Çorum ve Sakarya’da milyonlarca liralık araziler alıp binalar yaptığını ve bu değirmenin suyunun nereden geldiğinin bilinmediğini ifade ettiler.

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