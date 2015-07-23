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Yeni Şafak: Bordo Bereliler Suriye'deki o köye girdi!

60 kişilik iki taburun, askerlere ateş açılan Ayyaşe köyüne girdiği iddia edildi

23 Temmuz 2015 21:18

Suriye sınırları içinde, IŞİD kontrolünde bulunan Ayyaşe köyünden Kilis'teki askerlere ateş açılmasının ardından, Bordo Berelilerden oluşan 60 kişilik iki taburun, saldırının yapıldığı köye girdiği iddia edildi. Toplam 9 kilometre içeriye girdiği ifade edilen Bordo Bereliler'in Ayyaşe Köyü'ndeki kontrolü IŞİD'in elinden aldığı belirtildi

Yeni Şafak gazetesinden yer alan haberdeki bilgilere göre, Bordo Bereliler Suriye'ye girerken “telsiz kapat" uygulaması yapmadı. Bu, askerin orada kalmayacağı anlamına geliyor. Operasyonun tüm detayları TSK tarafından uydudan takip edildi. Eş zamanlı olarak Fırtına obüsleri IŞİD mevzilerini vururken TSK'nın Ayyaşe köyünde tahkimat kurmayı planladığı da ifade ediliyor.

CNN Türk canlı yayınına katılan Yeni Şafak muhabiri Çetiner Çetin, sınırın Suriye tarafından, suikast silahı olarak bilinen Kanas'larla ateş açıldığını söyledi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) özel kuvvetler biriminin en önemli unsurlarından biri olan "Bordo Bereliler", 22 Temmuz'da 10’u aşkın askeri araçla, Suriye sınırındaki Kilis’e gitmişti. Hürriyet'te yer alan habere göre, birliklerden bir kısmı IŞİD denetimindeki Elbeyli bölgesinde, diğer kısmı ise PYD denetimindeki Afrin’in karşısındaki Martavan bölgesi yakınlarında konuşlandırılmıştı. Birliklerin Kilis’in yanı sıra Suriye sınırındaki Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de de konuşlandırıldığı bildirilmişti.

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