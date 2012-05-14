Yeni saat düzenlemesiyle kışları güneş 8.30'da doğacak, 18.00'de batacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı saatte boylam ayarına geçmeyi planlıyor. Türkiye’nin batısında kış aylarında günlerin kısalacak olması nedeniyle mesai saatlerinin başlangıcı karanlık havaya denk gelecek.

Mahmut Ilıcalı'nın Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin saatini ayarladığı GMT+2 olarak tanımlanan 30. boylamdaki referans meridyeninin GMT+3 olarak tanımlanan 45. boylama alınmasına ve yaz saati uygulamasının tamamen kaldırılmasına ilişkin yasa tasarı taslağı hazırladı. Buna göre, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle saat farkı bir saat artarken, Doğu ülkeleriyle arasındaki fark ise azalmış olacak. Düzenlemeyle özellikle Türkiye’nin batısında kış aylarında günlerin kısalacak olması nedeniyle mesai saatlerinin başlangıcı karanlık havaya denk gelecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı taslağına ilişkin Bakanlar Kurulu’na sunum yapıldı. Tasarı taslağına göre 1925 tarihli Günün Yirmi Dört Saate Taksimine İlişkin Yasa’da değişiklik öngörülüyor. Buna göre mevcut yasada yer alan “Grinviç’e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti’nin saatleri için esas alınır” ifadesi “Grinviç’e göre kırk beşinci derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır” diye değiştirilecek. Böylece saat hesaplamasında İzmit’in üzerinden geçen 30. boylam (GMT+2) yerine Iğdır’dan geçen 45. (GMT+3) boylam esas alınacak. Bu durum da 60 dakikalık saat farkının oluşmasına neden olacak. Tasarı taslağına göre Bakanlar Kurulu’nun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlediği yaz saati uygulamasına da son verilecek. Türkiye’nin referans meridyeninin 45. boylama alınmasıyla birlikte daha önce hiç saat farkı olmayan Doğu Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında 1 saat, daha önce 1 saat fark olan Orta Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında iki saat ve daha önce 2 saat fark olan İngiltere’yle saat farkı 3’e çıkacak. Suudi Arabistan, Irak ve İran gibi ülkelerle ise hiçbir saat farkı kalmayacak.

Güneş doğmadan

Sunumda dünya üzerinde yaz saati uygulaması yapan ve yapmayan ülkelere de yer verilirken, yaz saati uygulamasının gece ve gündüzün eşit olduğu ekvator ülkelerinde hiç uygulanmadığına, Asya ve Doğu ülkelerinde uygulamalardan vazgeçildiğine ve son olarak Avrupa ve Amerika kıtalarında genellikle yaz saati uygulamasının yapıldığına dikkat çekildi. Sunumda değişiklik ile 45. boylam esas alındığında Ankara için mesai saatlerinde gün ışığının durumuna ilişkin bir tabloda yer aldı. Buna göre Ankara’da özellikle aralık, ocak ve şubat aylarında güneş saat 08.00’de doğacak ve 17.30’da batacak. Sunumda yer alan Edirne örneğine göre de aralık, ocak ve şubat aylarında güneş saat 08.30’da doğacak, saat 18.00’de batacak. Böylece yurttaşlar sabah saatlerinde henüz güneş tam doğmadan yola çıkmak zorunda kalacak.