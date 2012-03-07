Sürekli yaz saati önerisi Bakanlar Kurulu'na geliyor

T24 - Enerji Bakanı Yıldız'ın önerisi bu ay Bakanlar Kurulu gündemine geliyor.



Yaz saati uygulamasının sürekli olması, yüzde 20 oranında enerji tasarrufu için mesai saatlerinin ayarlanması yeniden gündemde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın önerisi bu ay Bakanlar Kurulu gündemine geliyor.

Yıldız, Rusya'da benzer uygulamalar olduğunu, Türkiye'de de geçmişte kamuda cumartesi günleri yarım gün mesai yapıldığını anlattı.

"1980'li yıllardan bu yana Türkiye'nin refahı mı arttı ki, yarım gün cumartesi mesaisi kalktı?" diye konuşan Yıldız, erken mesai uygulamasının trafikten hizmetler sektörüne kadar tüm alanlarda yaratacağı sonucun tartışılmasını istediklerini söyledi.

Yıldız, elektrikte kayıp-kaçak oranlarını düşürecek yeni adımlar atacaklarını da açıkladı.

Ön izlemeli ve uzaktan kumandalı elektrik sayacının İstanbul'da kullanılmaya başlanacağını anlatan Yıldız, personel kullanımını azaltacak olan uygulamayla faturası ödenmeyen sayacın uzaktan müdahale ile kesileceğini belirtti.

İlk uygulamayla İstanbul'da 10 bin sayaç kullanılacak. Böylece İstanbul'un elektrik tüketiminin yüzde 30'u uzaktan takip edilecek.