T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sürekli yaz saati önerisi Bakanlar Kurulu'na geliyor

Yaz saati uygulamasının sürekli olması, yüzde 20 oranında enerji tasarrufu için mesai saatlerinin ayarlanması yeniden gündemde

07 Mart 2012 17:05

 

T24 - Enerji Bakanı Yıldız'ın önerisi bu ay Bakanlar Kurulu gündemine geliyor.
 
Yaz saati uygulamasının sürekli olması, yüzde 20 oranında enerji tasarrufu için mesai saatlerinin ayarlanması yeniden gündemde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın önerisi bu ay Bakanlar Kurulu gündemine geliyor.

Yıldız, Rusya'da benzer uygulamalar olduğunu, Türkiye'de de geçmişte kamuda cumartesi günleri yarım gün mesai yapıldığını anlattı.

"1980'li yıllardan bu yana Türkiye'nin refahı mı arttı ki, yarım gün cumartesi mesaisi kalktı?" diye konuşan Yıldız, erken mesai uygulamasının trafikten hizmetler sektörüne kadar tüm alanlarda yaratacağı sonucun tartışılmasını istediklerini söyledi.

Yıldız, elektrikte kayıp-kaçak oranlarını düşürecek yeni adımlar atacaklarını da açıkladı.

Ön izlemeli ve uzaktan kumandalı elektrik sayacının İstanbul'da kullanılmaya başlanacağını anlatan Yıldız, personel kullanımını azaltacak olan uygulamayla faturası ödenmeyen sayacın uzaktan müdahale ile kesileceğini belirtti.

İlk uygulamayla İstanbul'da 10 bin sayaç kullanılacak. Böylece İstanbul'un elektrik tüketiminin yüzde 30'u uzaktan takip edilecek.

 

ETİKETLER

yaz saati uygulamasıenerji bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24