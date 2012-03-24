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Sağlık

Yaz saati uygulaması sağlıklı mı?

Yaz saati uygulaması, biyolojik saatleri etkisi altına aldığı için kişilerin biyoritim ve psikolojilerini olumsuz etkilediği eleştirileri yapılıyor

24 Mart 2012 23:11

 

T24 - Cumartesi gecesini pazara bağlayan sabah saatlerinde yaz saati uygulaması başlıyor. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulama, biyolojik saatleri etkisi altına alıyor. Uygulamanın kişilerin biyoritim ve psikolojilerini olumsuz etkilediği yönünde eleştiriler yapılıyor.
 
Gün ışığından yararlanmak ve enerji tasrrufu sağlamak amacıyla yapılan yaz saati ve kış saati uygulaması, insanların biyolojik saatleri üzerinde etkilere sahip. Biyolojik saat, göz hizasında beynin arka kısmında yer alıyor ve Suprakiazmatik çekirdek tarafından düzenleniyor. Sinir hücrelerinden oluşan sistem, gözlerden gelen sinyallere göre fonksiyonunu yerine getiriyor, ışık ve karanlığa göre vücut fonksiyonları arasında denge oluşturuyor. Uzmanlar, geçici de olsa saat uygulamalarının, biyolojik saat üzerinde etkileri olduğunu belirtiyor.
 

İç ve dış saat uymazsa

 
Münster Üniversitesi'nden davranış biyolojisi Profesörü Sylvia Kaiser, saat uygulamasının insanlar ve hayvanlar üzerinde hormonal değişikliklere yol açtığına dikkat çekti. Sylvia, biyolojik saat diğer bir deyişle iç saat ile günlük saat birbirine uymadığında, uykusuzluk, uyku bozuklukları, iştahsızlık ya da depresyon gibi etkilere yol açabildiğine dikkat çekti. Prof. Kaiser, insanlarda ve hayvanlarda değişime ayak uydurmanın farklı şekilleri olduğunu belirtirken, birkaç gün içinde etkilerin geçtiğini söyledi.
 
Almanya, yaz saati uygulamasına enerji tasarrufu yapmak amacıyla 1980 yılında başladı. Türkiye'de, tüm yıl ileri saat (yaz saati ) uygulamasında kalınması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir çalışma yürütüyor. (Deutsche Welle)

 

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