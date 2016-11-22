Yeni KHK'larla birlikte 7 gazete, 1 dergi ve 1 radyo kanalı kapatıldı

OHAL kapsamında 2 yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı. 15 bin 550 kamu çalışanının görevden atıldığı KHK’lar kapsamında 9 basın yayın kuruluşunun kapısına da kilit vuruldu.
KHK’lara göre; 7 gazete, 1 dergi ve 1 radyo kanalı kapatıldı.
İşte yayın hayatına son verilen basın kuruluşları
Ekspres Gazetesi (Adana)
Türkiye Manşet Gazetesi (Çorum)
Dağyeli Gazetesi (Hatay)
Akis Gazetesi (Kütahya)
İpekyolu Gazetesi (Ordu)
Son dakika gazetesi (İzmir)
Yedigün Gazetesi (Ankara)
Haberexen Dergisi (Samsun)
Batman FM (Batman)