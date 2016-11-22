T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Yeni KHK'larla birlikte 7 gazete, 1 dergi ve 1 radyo kanalı kapatıldı

İki yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı

22 Kasım 2016 11:05

OHAL kapsamında 2 yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı. 15 bin 550 kamu çalışanının görevden atıldığı KHK’lar kapsamında 9 basın yayın kuruluşunun kapısına da kilit vuruldu.

KHK’lara göre; 7 gazete, 1 dergi ve 1 radyo kanalı kapatıldı.

İşte yayın hayatına son verilen basın kuruluşları

Ekspres Gazetesi (Adana)
Türkiye Manşet Gazetesi (Çorum)
Dağyeli Gazetesi (Hatay)
Akis Gazetesi (Kütahya)
İpekyolu Gazetesi (Ordu)
Son dakika gazetesi (İzmir)
Yedigün Gazetesi (Ankara)
Haberexen Dergisi (Samsun)
Batman FM (Batman)

 

ETİKETLER

OHALkanun hükmünde kararnameKHKkamu çalışanı

İlgili Haberler

İki yeni KHK yayımlandı; devletten 16 bine yakın personel ihraç edildi!

375 dernek ve 9 basın - yayın kuruluşu kapatıldı

İşte 677 sayılı KHK'nın tam metni!

İki yeni kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

İşte 678 sayılı KHK'nın tam metni!

İki yeni kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24