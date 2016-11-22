İki yeni KHK yayımlandı; devletten 16 bine yakın personel ihraç edildi!

15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 677 ve 678 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlandı. TSK'dan 1988 kişi, Emniyet'ten 7586 kişi ihraç edildi. Kamu kurumlarında görevli 5434 kişi görevden uzaklaştırıldı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarından daha önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edildi. 375 dernek, 9 basın yayın kuruluşu ve 19 özel sağlık kuruluşu kapatıldı.

İşte 677 sayılı KHK'nın tam metni!

İşte 678 sayılı KHK'nın tam metni!

TSK'dan 1988, Emniyet'ten 7586 kişi ihraç edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bin 259, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 391, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 338, Jandarma Genel Komutanlığında 403, Emniyet Genel Müdürlüğünde ise 7 bin 586 personel ihraç edildi. Diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarında da meslekten ihraçlar oldu.

375 dernek, 9 basın yayın kuruluşu kapatıldı

Kararnameye göre "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı" olduğu iddiasıyla 375 dernek, 9 basın yayın kuruluşu ve 19 özel sağlık kuruluşu kapatıldı.

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Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında meslekten ihraçlar

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarında 2 bin 696, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) bin 184, Sağlık Bakanlığı'nda 752, Maliye Bakanlığı'nda 526, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda 131, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 119, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 94, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda 73, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda 52, TRT'de 45, Milli Savunma Bakanlığı'nda 23, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) 15, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) 14, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 13, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 11, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nda (TİKA) bir olmak üzere toplam 5 bin 749 kamu çalışanı görevlerinden ihraç edildi.

157 kişi göreve iade edildi

Daha önce yayımlanan 672 ve 675 sayılı KHK'lar ile AFAD'da iki, Diyanet İşleriBaşkanlığında 36, TİKA'da bir, Vakıflar Genel Müdürlüğünde bir, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) 41, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 10, Orman ve Su İşleri Bakanlığında bir, Sağlık Bakanlığında 18, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında 31, yükseköğretim kurumlarında 16 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

Zorunlu askerlikte düzenleme

OHAL kapsamında çıkarılan 678 sayılı kanun hükmündeki kararname ile Askerlik Kanunu'nda düzenleme yapıldı. 15 Temmuz'da darbeciler tarafından öldürülenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Söz konusu kişilerden askerde olanlar ise istemeleri durumunda terhis edilecek.

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Son KHK ile 15 imzacı akademisyen daha ihraç edildi

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında bugün 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan 242 akademisyenden 15’i Barış İçin Akademisyenler’in 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisi imzacısı.

İşte ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi

Toplam 242 akademisyen ihraç edildi

678 sayılı KHK'da ise güvenlik korucularının yaş kriterleri, Kimlik Bildirme Kanunu ve askeri yasak bölgelerle ilgili düzenlemelere yer verildi.