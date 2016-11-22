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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerine zorunlu askerlik kalktı

Söz konusu kişilerden askerde olanlar ise istemeleri durumunda terhis edilecek

22 Kasım 2016 13:12

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan 678 sayılı kanun hükmündeki kararname ile  Askerlik Kanunu'nda düzenleme yapıldı. 15 Temmuz'da darbeciler tarafından öldürülenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Söz konusu kişilerden askerde olanlar ise istemeleri durumunda terhis edilecek.

Darbe girişimi  sırasında şehit olanların çocukları ve kardeşleri, istekli olmadıkça silah altına  alınmayacak, askerdekiler ise istemeleri halinde terhis edilecek.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmünde  Kararname, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

678 sayılı KHK'da yer alan ilgili bölüm şöyle: 

İkinci bölüm

Millî Savunma ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 12 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 54 – 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin tamamı hakkında, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinin (b) alt bendinin ikinci paragrafında düzenlenen hükümler uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.”

 

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