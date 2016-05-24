T24 LogoT24 Logo
Politika

"Yeni kabinede Mehmet Şimşek'in yerini Berat Albayrak alacak"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugün açıklanması beklenen kabinede 6 ya da 7 bakanın değişeceğini ileri sürdü

24 Mayıs 2016 03:12

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AKP'de genel başkanlığına seçilen Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı kabine ekonomi yönetiminde Mehmet Şimşek'in yerine Berat Albayrak'ın geleceğini söyledi.

Abdülkadir Selvi, CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında bugün açıklanması beklenen 65. Hükümet ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Kabinede büyük değişikliklerin yaşanmasının beklenmediğini belirten Selvi, "6 ya da 7 bakanın değişebileceği konuşuluyor. Ekonominin kaptanlığı için Berat Albayrak ismi şu sıralar ön plana çıkmış durumda. Ömer Çelik, Nurettin Canikli, Nihat Zeybekçi, Mustafa Şentop'un kabineye girdiği yönünde bilgi var. İki isim daha var. O isimler henüz teyit edilmedi" dedi.

Selvi ayrıca, Başbakan Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Mehmet Şimşek’in yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın getirileceğini iddia etti.

 

ETİKETLER

Berat Albayrakyeni kabineÖmer ÇelikMehmet ŞimşekekonomiNurettin Canikli

İlgili Haberler

Yeni kabinede hangi isimler liste dışı kalacak, kimler gelecek?

Kulislerde Davutoğlu'na yakın isimlere görev verilmeyeceği konuşuluyor...

Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu'ndan sürpriz görüşme

Başbakanlık, devir teslim öncesi hükümetin genel işleyişi üzerine istişarede bulunulduğunu açıkladı

Binali Yıldırım, yeni kabineyi bugün sunacak

Listenin saat 10.00’da Erdoğan’a sunulacağı belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24