"Yeni kabinede Mehmet Şimşek'in yerini Berat Albayrak alacak"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AKP'de genel başkanlığına seçilen Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı kabine ekonomi yönetiminde Mehmet Şimşek'in yerine Berat Albayrak'ın geleceğini söyledi.

Abdülkadir Selvi, CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında bugün açıklanması beklenen 65. Hükümet ile ilgili önemli bilgiler verdi.



Kabinede büyük değişikliklerin yaşanmasının beklenmediğini belirten Selvi, "6 ya da 7 bakanın değişebileceği konuşuluyor. Ekonominin kaptanlığı için Berat Albayrak ismi şu sıralar ön plana çıkmış durumda. Ömer Çelik, Nurettin Canikli, Nihat Zeybekçi, Mustafa Şentop'un kabineye girdiği yönünde bilgi var. İki isim daha var. O isimler henüz teyit edilmedi" dedi.



Selvi ayrıca, Başbakan Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Mehmet Şimşek’in yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın getirileceğini iddia etti.



