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Politika

Binali Yıldırım, yeni kabineyi bugün sunacak

Listenin saat 10.00’da Erdoğan’a sunulacağı belirtildi

24 Mayıs 2016 01:06

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasından sonra, 65. Hükümeti kurmakla görevlendirilen AKP'nin yeni genel başkanı Binali Yıldırım, yeni Bakanlar Kurulu listesini bugün saat 10.00'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunacak.

Hükümet kanadından haberler veren Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, hükümet onaylandıktan sonra bakanların hemen devir-teslimi yapacağını söylerken "Güven oyu almasalar da iş başı yapacaklar" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, dün yapılan AKP 2. Olağanüstü Kongresi’nde bin 405 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilmişti.

Başbakan Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifasını sunmasının ardından, Erdoğan hükümeti kurma görevini Binali Yıldırım’a vermişti.

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