Yeni kabinede hangi isimler liste dışı kalacak, kimler gelecek?

AKP’nin 22 Mayıs’ta yapılacak kongresinden sonra Başbakanlık görevini üstlenecek olan Binali Yıldırım’ın kuracağı yeni hükümetin kabinesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la “uyumlu” çalışacak isimlerden oluşacak.

Daha kongre yapılmadan kabine kulisleri yapılmaya başlandı. Erdoğan, 1 Kasım sonrasında kurulan hükümet kabinesi belirlenirken Davutoğlu ile kriz yaşamış, hükümetin kurulması seçimden ancak 1 ay sonra gerçekleştirilebilmişti. O dönem Davutoğlu’nun direnmesi nedeniyle Nurettin Canikli ve Mustafa Şentop kabineye girememişti. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Yıldırım’ın başbakanlığı devralmasından sonra kuracağı kabinede daha önceki krizin yansımalarının olacağı kaydediliyor. Canikli ve Şentop’un kabineye girmesi bekleniyor. Yeni kabinede Canikli ve Berat Albayrak ile birlikte “Milli Ekonomi” ekibi ağırlık kazanacak.

Davutoğlu’nun isteğiyle kabineye giren Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Bakanlar Fatma Güldemet Sarı, Bülent Tüfenkçi ve son dönemde Davutoğlu’na yakın duran Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile Mehmeş Şimşek’in liste dışı kalabileceği konuşuluyor. Ensar Vakfı’nın adının karıştığı tecavüz skandalının ardından yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Bakan Sema Ramazanoğlu’nun başarısız bulunduğu için, kabine dışı kalabileceği dile getiriliyor.

4’e inebilir

Davutoğlu ile Erdoğan arasında yaşanan kabine krizi nedeniyle Lütfi Elvan için sayısı artırılan Başbakan yardımcılıklarının sayısının da yeniden 5’ten 4’e düşürüleceği konuşuluyor. Başbakan yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Tuğrul Türkeş, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Faruk Çelik, Mehmet Müezzinoğlu, İsmet Yılmaz, Bekir Bozdağ’ın kabinede kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MKYK’de de değişiklik

MKYK listesinde de değişiklik olması bekleniyor. Davutoğlu’nun listeye koyduğu Mehmet Babaoğlu ve Selçuk Öztürk ile 29 Nisan’daki MKYK’de yetki devrine imza vermeyen Cemil Çiçek’in liste dışı kalacağı belirtiliyor.

"Şimşek giderse Türk Lirası darbe alacak"

Binali Yıldırım’ın AKP Genel Başkanlık adayı olarak belirlenmesi piyasaları hareketlendirdi. Yıldırım’ın adınını açıklanmasıyla dolar kuru 3 TL seviyesinin üzerini test etti. Yabancı analistlere göre Mehmet Şimşek’in kabine dışı kalması durumunda lira ve Türk varlıkları darbe alacak. Merkez Bankası’na siyasi baskının artabileceği tedirginliği var. Şimşek giderse dolar/TL 3.0752’lik tarihi zirveyi aşabilir. Nomura CEEMEA Stratejisti Timothy Ash ise yazdığı notta “Eğer aileden biri atansaydı daha kötüsü olabilirdi. Daha önemlisi Şimşek’in kabinede kalıp kalmayacağı” ifadelerini kullandı.