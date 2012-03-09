Yeni iPad ve Samsung Galaxy Note 10.1 karşılaştırması

T24 - Karşılaştırmada Samsung Galaxy Note 10.1 ile yeni iPad‘in teknik özellikler açısından birbirlerine oldukça yakın oldukları görülüyor.

log.com.tr adlı internet sitesinde yer alan haber şöyle:

Samsung’un, iPad’in karşısına koyduğu ürünü Galaxy Note’un büyük ekranlı modeli olan Galaxy Note 10.1. Yeni iPad, Samsung Galaxy Note 10.1 ile karşılaştırıldığında, Galaxy Note 10.1’e göre biraz daha ağır ve kalın. Samsung Galaxy Note 10.1′in, aynı anda iki farklı uygulama arasında geçiş ve iki farklı uygulamayı aynı anda kullanabilme özellikleri bulunuyor. Yazı yazmaya ve çizim yapmaya uygun hassasiyeti yeni iPad’e göre daha fazla. Kağıda yazar gibi yazı yazabilme, bir uygulamada okuma yaparken diğer uygulamada not alabilme ve yan yana iki uygulama arasında kopyala-yapıştır yapabilme gibi özelliklere sahip. Yeni iPad’in ekran çözünürlüğündeki üstünlüğü ise onu bir adım öne geçiriyor. Retina ekranıyla, eskisine oranla neredeyse dört kat çözünürlük sunan yeni iPad’in çift çekirdekli 1.2 GHz’lik işlemcisi, Galaxy Note’a göre biraz yavaş kalıyor. Galaxy Note’un dört çekirdekli 1,4 GHz hızında işlemcisi bulunuyor. Yeni iPad 4G bağlantısını desteklerken Samsung Galaxy Note, 3G bağlantısını destekliyor. İki model arasındaki farkları haberin devamındaki tabloda görebilirsiniz.