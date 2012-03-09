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Bilim / Teknoloji

Yeni iPad ve Samsung Galaxy Note 10.1 karşılaştırması

Karşılaştırmada Samsung Galaxy Note 10.1 ile yeni iPad‘in teknik özellikler açısından birbirlerine oldukça yakın oldukları görülüyor.

09 Mart 2012 23:16

 

T24 - Karşılaştırmada Samsung Galaxy Note 10.1 ile yeni iPad‘in teknik özellikler açısından birbirlerine oldukça yakın oldukları görülüyor.
 
log.com.tr adlı internet sitesinde yer alan haber şöyle:
 
Samsung’un, iPad’in karşısına koyduğu ürünü Galaxy Note’un büyük ekranlı modeli olan Galaxy Note 10.1. Yeni iPad, Samsung Galaxy Note 10.1 ile karşılaştırıldığında, Galaxy Note 10.1’e göre biraz daha ağır ve kalın. Samsung Galaxy Note 10.1′in, aynı anda iki farklı uygulama arasında geçiş ve iki farklı uygulamayı aynı anda kullanabilme özellikleri bulunuyor. Yazı yazmaya ve çizim yapmaya uygun hassasiyeti yeni iPad’e göre daha fazla. Kağıda yazar gibi yazı yazabilme, bir uygulamada okuma yaparken diğer uygulamada not alabilme ve yan yana iki uygulama arasında kopyala-yapıştır yapabilme gibi özelliklere sahip. Yeni iPad’in ekran çözünürlüğündeki üstünlüğü ise onu bir adım öne geçiriyor. Retina ekranıyla, eskisine oranla neredeyse dört kat çözünürlük sunan yeni iPad’in çift çekirdekli 1.2 GHz’lik işlemcisi, Galaxy Note’a göre biraz yavaş kalıyor. Galaxy Note’un dört çekirdekli 1,4 GHz hızında işlemcisi bulunuyor. Yeni iPad 4G bağlantısını desteklerken Samsung Galaxy Note, 3G bağlantısını destekliyor. İki model arasındaki farkları haberin devamındaki tabloda görebilirsiniz.
 
 

Yeni iPad Samsung Galaxy Note 10.1
  İşletim sistemi iOS 5 Android 4.0
  Chipset Apple A5X -
  CPU Çift çekirdekli
1 GHz Cortex-A9		 Dört çekirdekli
1,4 GHz
  GPU Dört çekirdekli
PowerVR SGX543MP4		 -
  RAM - 1 GB
  Ekran boyutu 9,7 inç 10,1 inç
  Ekran türü IPS TFT LPS TFT
  Ekran çözünürlüğü 2048×1536 piksel
~264 ppi		 1280×800 piksel
~149 ppi
  Dahili hafıza 16/32/64 GB 16/32/64 GB
  Harici hafıza Yok microSD
(32 GB maksimum)
  Arka kamera 5 megapiksel
-
otomatik odaklama
dokunarak odaklama 
yüz tanıma		 3,15 megapiksel
LED flaş
otomatik odaklama
-
-
  Ön kamera VGA 2 megapiksel
  Video kayıt 1080p @30fps
video dengeleme		 1080p @30fps
-
  Şebeke 4G LTE 
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100		 Yok 
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
  Kablosuz Wi-fi 802.11b/g/n 
Wi-Fi hotspot
Bluetooth 4.0		 Wi-fi 802.11b/g/n 
Wi-fi hotspot
Bluetooth 2.1 + EDR
  Pil Lityum-polimer
42,5 watt-saat
10 saate kadar Wi-Fi internet, müzik video
9 saate kadar 3G/4G internet		 Lityum iyon 
7000 mAh
-
-
  Ağırlık 652 gram (Wi-Fi modeli) 583 gram (Wi-Fi modeli)
  İncelik 9,4 mm 8,8 mm
  Fiyat 499 dolar (16 GB Wi-Fi Amerika fiyatı) -
 
 
 
 

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