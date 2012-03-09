Yeni iPad ve Samsung Galaxy Note 10.1 karşılaştırması

T24 - Karşılaştırmada Samsung Galaxy Note 10.1 ile yeni iPad‘in teknik özellikler açısından birbirlerine oldukça yakın oldukları görülüyor.
log.com.tr adlı internet sitesinde yer alan haber şöyle:
Samsung’un, iPad’in karşısına koyduğu ürünü Galaxy Note’un büyük ekranlı modeli olan Galaxy Note 10.1. Yeni iPad, Samsung Galaxy Note 10.1 ile karşılaştırıldığında, Galaxy Note 10.1’e göre biraz daha ağır ve kalın. Samsung Galaxy Note 10.1′in, aynı anda iki farklı uygulama arasında geçiş ve iki farklı uygulamayı aynı anda kullanabilme özellikleri bulunuyor. Yazı yazmaya ve çizim yapmaya uygun hassasiyeti yeni iPad’e göre daha fazla. Kağıda yazar gibi yazı yazabilme, bir uygulamada okuma yaparken diğer uygulamada not alabilme ve yan yana iki uygulama arasında kopyala-yapıştır yapabilme gibi özelliklere sahip. Yeni iPad’in ekran çözünürlüğündeki üstünlüğü ise onu bir adım öne geçiriyor. Retina ekranıyla, eskisine oranla neredeyse dört kat çözünürlük sunan yeni iPad’in çift çekirdekli 1.2 GHz’lik işlemcisi, Galaxy Note’a göre biraz yavaş kalıyor. Galaxy Note’un dört çekirdekli 1,4 GHz hızında işlemcisi bulunuyor. Yeni iPad 4G bağlantısını desteklerken Samsung Galaxy Note, 3G bağlantısını destekliyor. İki model arasındaki farkları haberin devamındaki tabloda görebilirsiniz.
|
Yeni iPad
|
Samsung Galaxy Note 10.1
|
|
İşletim sistemi
|
iOS 5
|
Android 4.0
|
|
Chipset
|
Apple A5X
|
-
|
|
CPU
|
Çift çekirdekli
1 GHz Cortex-A9
|
Dört çekirdekli
1,4 GHz
|
|
GPU
|
Dört çekirdekli
PowerVR SGX543MP4
|
-
|
|
RAM
|
-
|
1 GB
|
|
Ekran boyutu
|
9,7 inç
|
10,1 inç
|
|
Ekran türü
|
IPS TFT
|
LPS TFT
|
|
Ekran çözünürlüğü
|
2048×1536 piksel
~264 ppi
|
1280×800 piksel
~149 ppi
|
|
Dahili hafıza
|
16/32/64 GB
|
16/32/64 GB
|
|
Harici hafıza
|
Yok
|
microSD
(32 GB maksimum)
|
|
Arka kamera
|
5 megapiksel
-
otomatik odaklama
dokunarak odaklama
yüz tanıma
|
3,15 megapiksel
LED flaş
otomatik odaklama
-
-
|
|
Ön kamera
|
VGA
|
2 megapiksel
|
|
Video kayıt
|
1080p @30fps
video dengeleme
|
1080p @30fps
-
|
|
Şebeke
|
4G LTE
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|
Yok
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|
|
Kablosuz
|
Wi-fi 802.11b/g/n
Wi-Fi hotspot
Bluetooth 4.0
|
Wi-fi 802.11b/g/n
Wi-fi hotspot
Bluetooth 2.1 + EDR
|
|
Pil
|
Lityum-polimer
42,5 watt-saat
10 saate kadar Wi-Fi internet, müzik video
9 saate kadar 3G/4G internet
|
Lityum iyon
7000 mAh
-
-
|
|
Ağırlık
|
652 gram (Wi-Fi modeli)
|
583 gram (Wi-Fi modeli)
|
|
İncelik
|
9,4 mm
|
8,8 mm
|
|
Fiyat
|
499 dolar (16 GB Wi-Fi Amerika fiyatı)
|
-
|