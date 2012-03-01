Çin’de iPad’ler raflardan kaldırılıyor

T24 - Apple‘ın başı iPad‘in isim hakkıyla dertte. Bir süredir devam eden mahkeme süreci sonuçlandı ve yerel mahkeme, iPad isim hakkının Çin sınırları içinde Apple’da değil, Çinli bir monitör firmasında olduğuna karar verdi.

Log.com.tr adlı sitede yer alan habere göre; Çin mahkemesinin kararı üzerine de teknoloji marketler iPad’leri raflarından kaldırmaya başladı. Gelen haberlere göre, AIC adlı yetkili kurum, karar uyarınca ürün satışı yapmaya devam eden yerlerden iPad’leri toplamaya da başladı. Apple, temyiz için başvuru yapmış durumda ancak şu an için o da çıkan karara uymakla yükümlü.

Şu aşamada AIC yetkililerinin ne kadar mağazada ürünlerin toplanmasına yönelik çalışma yaptığı bilinmiyor. Bilinen tek şey, şayet yerel mahkemenin aldığı karar yüksek mahkeme tarafından da onaylanırsa ülke genelinde iPad’lerin toplanması gündeme gelebilecek ve Apple ciddi bir mali yük altına girecek. Apple tarafından konuya ilişkin olarak henüz bir açıklama gelmiş değil.