Windows 8′in ön izleme sürümü indirmeye sunuldu

T24 - Microsoft, MWC 2012 çerçevesinde Windows işletim sisteminin en yeni sürümü Windows 8’in son kullanıcılara yönelik ön izleme versiyonunun ve Windows Store’un tanıtımını yaptı.

Log.com.tr adlı sitede yer alan habere göre; Mobil cihazlara özel olarak tasarlanan Windows Phone 7 işletim sisteminin arayüzünü andıran tasarımıyla dikkat çeken Windows 8, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar arasındaki kullanım ve görünüm farklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Windows Phone 7’ye benzer bir şekilde, Windows 8 de uygulamalara erişim sağlayan kutucuklardan oluşan bir ana ekrana sahip. Burada yer alan uygulamalar, mobil cihazlarda olduğu gibi seçilip, farklı yerlere taşınabiliyor veya tıklayınca açılabiliyor. Dokunmatik özellikli Windows 8, parmak kaydırma hareketiyle ana ekrandaki sayfalar arasında gezmeye ve çimdik hareketiyle sayfada görünen bir şeyi büyütüp küçültmeye de izin veriyor. Apple’ın Mac App Store’una benzer bir şekilde artık Windows 8 kullanıcıları da Windows Store üzerinden bilgisayarlarına çeşitli uygulamaları indirebilecek. Bu uygulamalar, bulut tabanlı bir sistem sayesinde farklı Windows’lu cihazlarla entegre bir şekilde kullanılabilecek. Windows to Go özelliği ile de kullanıcılar işletim sistemlerinin kendilerine özel bir versiyonunu USB bellekler ve benzer medyalar ile taşıyarak başka bir bilgisayarda kullanabilecek.