Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM'de yemini yanlış okudu!

Berat Albayrak’ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de "and içerim" yerine "söz veririm" deyince ikinci kez yemin konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı "Ülkeme ve ümmete hizmet ettim.... At izi it izine karıştı... Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini kullandığı istifasının üzerinden 27 saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylamış ve yerine Lütfi Elvan getirilmişti.

Çiçeği burnunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde, "and içerim" yerine "söz veririm" deyince ikinci kez yemin konuşması yaptı.