Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM'de yemini yanlış okudu!

Berat Albayrak’ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de "and içerim" yerine "söz veririm" deyince ikinci kez yemin konuşması yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı "Ülkeme ve ümmete hizmet ettim.... At izi it izine karıştı... Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini kullandığı istifasının üzerinden 27 saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylamış ve yerine Lütfi Elvan getirilmişti.
Çiçeği burnunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde, "and içerim" yerine "söz veririm" deyince ikinci kez yemin konuşması yaptı.
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Ne olmuştu?
Türk Lirası'nın tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti. Albayrak, Instagram'daki mavi tikli resmi hesabından paylaştığı açıklamada, istifasını "sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe" ifadesiyle gerekçelendirdi. "Artık ailesine zaman ayıracağını" belirterek aktif siyasete de ara verdiğini ima eden Albayrak, "at izinin it izine karıştığı çetin bir dönemden" geçildiğini belirttiği, "ülkeye ve ümmete hizmet ettiğini" vurguladığı açıklamasını "Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" diyerek noktaladı. Instagram'da paylaşılan istifa duyurusu için saatlerce resmi açıklama yapılmaması "Albayrak'ın tepkisinin ölçüsünün Beştepe'de öngörülmediği" yorumlarına ve "kabine revizyonu" beklentisine neden oldu.