Yeni keşfedilen 3 gezegende hayat var mı?



Belçikalı ve Amerikan gökbilimciler hayatın olabileceği üç gezegen keşfettiler. Gezegenlerin çevresinde döndükleri güneşle aralarındaki mesafenin suyun sıvı halini koruyabilmesine elverişli, yani ne çok sıcak, ne de çok soğuk olduğu tahmin ediliyor. Gezegenlerin kütlesi de dünyanınkinden farklı değil. Kütle, yüzeydeki yerçekimi açısından önem taşıyor.

Keşfedilen gezegenler hayatın olması için gerekli şartlara uygun. Güneşimizin sekizde biri büyüklüğünde ve ısısı çok daha düşük olan cüce bir güneşin çevresinde dönen gezegenlerin merkezle arasındaki uzaklığın canlıların yaşamasına elverişli olduğu belirtiliyor.



Kızılötesi teleskopla bulundu



Gezegenler Belçika'nın Liege Üniversitesi'ndeki, Şili La Silla Avrupa Rasathanesi'ne bağlı "Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope" (TRAPPIST) teleskopuyla bulundu.

60 santimlik TRAPPIST nispeten küçük kızılötesi teleskop sınıfına dahil. Bu teleskopla, gezegenlerin gölgesinde kalan yıldızların ışık yoğunluğu ölçülebiliyor.

Yıldız solgunlaştıkça gökbilimciler yıldızın çevresinde dönen gezegenlerin kütlesini ve yörüngesini daha iyi tayin edebiliyorlar.

Astronomlar günün birinde güneş sisteminin dışındaki, hayatın olduğu gezegenlerin keşfedilebileceğini umuyorlar. Gökbilimcilerin araştırmalarda elde ettikleri bulgular 2 Mayıs tarihli ‘Nature' dergisinde yayınlandı.



Ulaşmak mümkün değil



Üç gezegen kova takımyıldızında ve güneş sistemimizin nispeten yakınlarında bulunuyor. Uzaklığı sadece 39 ışık yılı kadar. Ama bu uzaklığın astronotlar tarafından aşılması mümkün değil. Günümüzün teknolojiyle yapılmış bir uzay gemisinin hayat umut edilen gezegenlere 30 000 yılda varabileceği hesaplanmış. Ancak aradaki mesafe mevcut imkânlarla incelenmelerine ve örneğin atmosferlerinin olup olmadığının tespit edilmesine elverişli sayılıyor.

Araştırmayı yapan heyetin başkanı Michael Gillon ‘Reuters' ajansına yaptığı açıklamada, “Uzayda hayat arayacaksak, önce bu gezegenleri incelememiz gerekir”, dedi. Çalışmaya katılan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) astronomi bölümünden Julien de Wit de Fransız haber ajansına (AFP), söz konusu gezegenlerde hayat olup olmadığının ‘kendi kuşakları' tarafından saptanabileceğini söyledi.De Wit, son keşfin ‘astronomideki büyük ikramiye' olduğunu belirtti.



Güneş sistemi aşılabilir mi?



Bilim insanları çok uzak gelecekte güneş sisteminin dışına çıkabilecek uzay araçlarının geliştirilebileceğini ifade ediyorlar. Rus milyarder Yuri Milner, fizikçi Stephen Hawking ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg nisan ayı ortalarında yeni nesil uzay araçlarıyla ilgili proje çalışmaları hakkında bilgi vermişti.

Üç vizyoncu minik boyutlardaki bir uzay aracının dünyadan lazerle fırlatılıp ışık hızının beşte biri oranındaki hızla uzaya gönderilebileceğini düşünüyor. Bu durumda güneş sistemimizin en yakınındaki ‘Alpha Centauri'ye 20 yılda ulaşmak mümkün olacak. Uzayda hayat arayanlara bu süre hiç de uzun gelmese gerek.