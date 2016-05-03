Dünya büyüklüğünde 3 gezegen keşfedildi

Gökbilimciler, dünyadan 40 ışık yılı uzaklıktaki bir ultrasoğuk cüce (sönük ışıklı) yıldızın yörüngesinde Dünya büyüklüğünde 3 gezegen keşfetti.

Spuntik’in haberine göre, Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, La Silla Gözlemevi'ndeki Trappist teleskobunu kullanan astronomlar, güneşin 10 katı küçüklüğündeki ultrasoğuk sönük ışıklı yıldızı izlerken, yıldızın ışığının belirli aralıklarla söndüğünü fark etti.

Cüce yıldız ile dünya arasında cisimler olduğunu anlayan bilim insanları detaylı gözlemler ile yıldızın yörüngesinde hacimleri Dünya ve Venüs'e yakın 3 gezegen bulunduğunu belirledi.

Cüce yıldıza Trappist-1 ismini koyan astronomlar, Güneş'ten çok daha soğuk ve kırmızı, Jüpiter'den ise çok az daha büyük bu tür bir yıldızın etrafında ilk defa gezegen bulunduğunu kaydetti.

"Şimdiye kadar tamamen teorikti"

Araştırmayı yürüten astronomlardan Emmanuël Jehin, keşiflerinin gezegen popülasyonuna ve evrende yaşamın bulunmasında bir paradigma değişimi anlamına geldiğini söyledi.

Jehin, "Şimdiye kadar, ultra-soğuk cüce yıldızların yörüngesinde bu tür 'kırmızı dünyaların' bulunması tamamen teorikti. Ancak bu kadar sönük bir kızıl yıldız etrafında sadece bir gezegen bulmadık, 3 gezegenli bir sistem keşfettik" dedi.