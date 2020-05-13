'Yeni bir hayata başlayacağım' diyerek Kanal D'den istifa eden Buket Aydın, eşinden de ayrıldı

"Yeni bir hayata başlayacağım" diyerek Kanal D Ana Haber'deki görevinden istifa eden Buket Aydın'ın bugün de yedi yıllık eşi Erce Baykal'dan boşandığı öne sürüldü.

Uçankuş'un haberine göre; geçtiğimiz hafta sonu Kanal D'deki ana haber sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda eşi Erce Baykal'dan boşandı. Sessiz sedasız yapılan duruşmada iki tarafta da birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.

Buket Aydın'ın avukatı Altın Mimir'in katıldığı duruşmada çocukları da olmadığı, her iki taraf da herhangi bir talepte bulunmadığı için tek celsede boşanma gerçekleşmiş oldu.Taraflar Yargıtay'a başvurma talebinde bulunmayacaklarını ibraz etmeleri nedeniyle boşanmada bir günde kesinleşmiş oldu.

İstifa açıklamasında "Durup, dinlenip yeni bir yola çıkmak istiyorum" demişti

Ünlü sunucu Buket Aydın Kanal D'den ayrılırken yaptığı açıklamada "Yepyeni bir hayata" başlayacağının sinyallerini vermişti. Aydın, istifa açıklamasında "16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum" demişti.

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