Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, Demirören Medya Grubu’ndan istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Aydın, “16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum” ifadelerini kullandı. Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:

Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda, Kılıçdaroğlu'nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine kahkaha atmasıyla gündem olmuştu.