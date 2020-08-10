Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden suç duyurusunda bulunan AKP'li kadınlara: Dilipak’ın bugün ve dün, sizler için yaptığı fedakârlıklara bakın, bu yanlıştan dönün

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, AKP'li kadınların "AK Parti'nin papatyaları" yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara yönelik 'fahişe ifadesi' kullanan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmalarını köşesinde eleştirdi. Karahasanoğlu, AKP'li kadınlara, "Dilipak’ın bugün ve dün, sizler için yaptığı fedakârlıklara bakın, bu yanlıştan dönün" çağrısında bulundu.

Karahasanoğlu, "Bakınız, sizleri yanıltarak, Dilipak’a karşı tahrik ederek, o suç duyurularını yapmaya mecbur bırakmak isteyenlere, ne kadar zikzak çizdiklerine bir bakın... Daha düne kadar, Tayyip Erdoğan için yazdıklarına bakın.. Kendisinin yazdıkları bir yana, birlikte hareket ettiği adamların yazdıklarına bakın. Bir de sizi suç duyurusu yapmaya tahrik ettikleri Dilipak’ın bugün ve dün, sizler için yaptığı fedakârlıklara bakın. Tüm AK Partili kadınlara, en alçak hakaretleri yapan aynı gazetedeki kalemdaşlarına bugüne kadar tek kelime edemeyen bu ilkesizlerin oyununa gelmeyin." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Suç duyurusundan korktuğum için değil.. O suç duyurusu aynen 312 general davası gibi, tarihe geçeceği için.. Yapacağınızı söylediğiniz o suç duyurusunun, hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Hatta açık söyleyeyim, size yönelik bir ifade olmadığı için, lehinize karar çıkacağı da yok.. İlk sorulacak şey: 'Affedersiniz, siz AK Parti içindeki, akepeliler misiniz?' olacaktır.. 'Evet, biz 'AK Parti içindeki akepelileriz' derseniz. Şikâyet hakkınız olur.. Bunu da hiçbirinizin diyeceğini sanmam.. Yol yakın iken, bu yanlıştan dönün.. Adlarınızı, aynen 312 generalin yaptığı vahim hatadaki gibi, tarihe olumsuz sıfatlarla geçirttirmeyin.." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 27 Temmuzda yayımlanan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldığı 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısında 'fahişe' kelimesini kullanmıştı.

AKP Genel Sekreteri'nin kendisi hakkında dava açmaya hazırlandıklarını açıklamasının ardından da Dilipak sert tepki vererek "Tayyip Erdoğan şiir okuduğunda ben 70 bin imza toplamıştım. ‘Biz de bu şiiri okuyoruz’ diye. Benim bu yazımın altına da 70 bin insan imza atabilir gerekirse. Denesinler, deneyebilirler. Halep oradaysa arşın burada. AK Partiyi yöneten böyle bir kadro var. Bunların zihniyetleri Türkiye'yi ve AK Parti'yi bir yerlere sürüklüyor" demişti.

Ne olmuştu?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 27 Temmuzda yayımlanan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldığı 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısında 'fahişe' kelimesini kullanmıştı.

AKP Genel Sekreteri'nin kendisi hakkında dava açmaya hazırlandıklarını açıklamasının ardından da Dilipak sert tepki vererek "Tayyip Erdoğan şiir okuduğunda ben 70 bin imza toplamıştım. ‘Biz de bu şiiri okuyoruz’ diye. Benim bu yazımın altına da 70 bin insan imza atabilir gerekirse. Denesinler, deneyebilirler. Halep oradaysa arşın burada. AK Partiyi yöneten böyle bir kadro var. Bunların zihniyetleri Türkiye'yi ve AK Parti'yi bir yerlere sürüklüyor" demişti.

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