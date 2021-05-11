Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Babacan'a: Erdoğan bu sırrınızı sizden önce ifşa etti mi? Bir onun vefasına bakın, bir de kendinizin nankörlüğüne

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 2018 seçimlerinde muhalefetten 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ortak adaylık teklifi gittiğinde masada olduğunu söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef alırken, "Erdoğan, elindeki tüm devlet imkanlarına rağmen, sizin sergilediğiniz o ihaneti bilmiyor olabilir mi? Bugüne kadar, sizin aleyhinize, ne söyledi? Bu sırrınızı sizden önce ifşa etti mi? Bir onun vefasına bakın, bir de kendinizin nankörlüğüne" dedi.

Karahasanoğlu, "Bu gizli gizli iş çevirmeleri yapmak için mi, AK Parti’den ayrıldınız? AK Parti’ye yamamaya çalıştığınız 'dürüstlükten uzaklaşma'dan anladığınız, 'tam göbeğinde olup, görünür olmamak' mıdır? 'İlkeli olmak'tan kastınız, AK Parti milletvekili iken, AK Parti’nin adayı dışında birisinin adaylığını, hem de yıllardır size bel altı vuruşlarla saldırmış CHP’nin adamları ile birlikte kotarmaya kalkışmak mıdır?" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, "Konuştukça batıyorsunuz. Konuştukça ilkesizliğinizi ifşa ediyorsunuz... Vefasızlığınızı, nankörlüğünüzü açığa çıkarıyorsunuz... Siz konuşursanız, Tayyip Erdoğan zora düşer diye bekleyenler.. Siz konuştukça, Erdoğan’ın ne büyük bir lider olduğunu görüyorlar..." düşüncesini savundu.

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