Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: Bu ülkede bir beceriksiz var ise patronunun onlarca suç niteliğindeki dosyasına gözünü kapatıp kalem oynatandır

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerinin kapandığı video ve fon tartışmalarıyla ilgili "5. kol faaliyeti" açıklamalarını değerlendirdi.

“28 Şubat’ın medyadaki müebbetlik hapis cezası alması gereken iki-üç kişisinden birisi de, Fatih Altaylı’dır” diyen Karahasoğlu, Altaylı’nın “Darbeci generalleri pohpohlayıp, cesaretlendirdiğini” iddia etti.

Emin Çölaşan, Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök, Fatih Çekirge ve Mustafa Balbay’ın “hâlâ dindar insanları tahkir ettiğini” yazan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, bunlara bir defacık olsun ‘hop’ denilmediği için.

Zaman zaman kafayı çıkarıp, yoklama çekiyorlar.

2023 seçimlerine yaklaştıkça, bu ‘zaman zaman’ tanımlamam, biraz daha seri hale gelme periyodunda.

Tayyip Erdoğan ile ilgili, sözüm ona yakınlarındakileri eleştiriyormuş gibi yaparak, ‘Gözlerinin kapalı olduğu iki saniyelik’ donmayı, diline dolayıp, ‘canlı yayın olsa neyse’ diye yazıp.

Ardından da, zaten o görüntünün, ‘canlı yayın’dan çekilen bir foto olduğu ortaya çıkınca.

Burnundan kıl aldırmayıp, hakaretlerine devam eden Fatih Altaylı.

Şimdi de, Haçlı tarafından fonlanarak, Tayyip Erdoğan’a saldırtılan sözde gazetecilere sahip çıkmış.”

Altaylı’nın Medyascope ile ilgili “3 bin kişinin okuduğu bir internet sitesini bir 5. kol faaliyeti olarak görüp kabul eden” açıklamasına yer veren Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Be riyakârlar. Be ilkesizler. Be yalancılar.

Bu fonlanan adamların üzerinden, ‘Bu iktidar gidecek artık. Bakın herkes bu iktidara karşı’ diyenler, siz değil misiniz?

Bugün ‘3 bin kişinin okuduğu’ dediğiniz internet sitelerini, ‘dip dalgasının işaret fişekleri’ diye tanıtanlar siz değil misiniz?

Bu nasıl bir ahlaksızlıktır. Bu nasıl bir sahtekarlıktır?

Rezillikleri, sadece fonlanan sözde gazetecilere sahip çıkarak değil.

Gündemi de, çaktırmadan değiştiriyorlar.”

Altaylı’nın KKTC’de yapılacağı açıklanan külliye ile ilgili açıklamalarına veren Karahasanoğlu, "Kıbrıs’a yapılacak Cumhurbaşkanlığı binasına saldırmak için.

Yıllar önce, Rauf Denktaş ile yedikleri mangal yemeğine atlıyor.

Mangalı yemiş.

O tarihte yazmamış, gizlemiş.

Şimdi Erdoğan’a saldırmak için, 30 yıl önceki mangal üzerinden algı üretiyor.

‘Bahçesinde kebap yapılan bir Saray’ diyerek, aslında KKTC’nin itibarını da beş paralık ediyor.

Kendileri milyon dolarlık saraylarda kalırlar, hatta o saray niteliğindeki evleri ile de yetinmezler, bir senede 5 defa tatile çıkar, en kral otellerde günlerini gün ederler.

Ama devletin ciddiyetini gösterecek binalara, israfa karşı imişler gibi görüntü vererek, itiraz ederler.

Altaylı özelinde söyleyecek olursak, kendisine Ferrari’yi yakıştırır” diye yazdı.

Karahasanoğlu, yazısına şöyle devam etti:

"3 sene birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarını (Veyis Ateş) önce hedef gösterirler, sonra satarlar.

Eğer gerçekten lüzumsuz bir mesai arkadaşı idiyse zamanında niye itiraz etmediklerine dair tek kelime edemezler.

Sonra.

Cumhurbaşkanını tahkir etmek için, yanındakilere, ‘Beceriksizliğimizin faturasını başkalarına çıkarmaya çalışmadığımız zaman adam oluruz’ diye gönderme yaparlar.

Bu ülkede bir beceriksiz var ise, Hürriyet’ten Sabah’a, Sabah’tan kendi başına kurduğu internet sitesine, ordan tekrar Sabah’a, sonra Habertürk’e, sonra milyonlarca dolara kurdurduğu matbaayı kapattırıp, internet sitesi ile TV’ye mahkum olandır.

Patronunun onlarca suç niteliğindeki dosyasına gözünü kapatıp, illegal işlerini legalleştirmek için, kalem oynatandır."

