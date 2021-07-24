Habertürk yazarı Fatih Altaylı: 3 bin kişinin okuduğu internet sitesini 5. kol faaliyeti olarak görenlerin, yüzbinlerce göçmeni normal görmesini anlayamam

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de her türden hoşa gitmeyen gazeteciliği ve sivil toplum oluşumunu "5. kol faaliyeti" olarak adlandırmanın moda olduğunu belirterek, "Elbette bunlar arasında böylesi faaliyetler de olabilir. Hatta bunların ille de muhalif olması da gerekmez. Yani Türkiye’de hiçbir yabancı güç 5. kol faaliyeti yürütmüyordur diyemem. Bu konudaki tedirginliği de anlarım.

Ama 3 bin kişinin okuduğu bir internet sitesini bir 5. kol faaliyeti olarak görüp kabul edenlerin, Türkiye sınırlarına binlerce kilometre öteden getirilen yüz binlerce göçmeni normal görmesini ya da sınırımızın hemen dibinde göç yoluyla bir etnik temizlik yapılarak, oradaki milyonlarca insanın Türkiye’ye gönderilmesi suretiyle yanı başımızda bir terör devleti oluşturulmasını hayatın doğal akışına uygun görmeyi anlayamam." diye yazdı.

Altaylı, 5. kol teriminin İspanya İç Savaşı sırasında kullanıldığına dikkat çekerek, "İsyancı general Franco’nun güçlerine direnen başkent Madrid’e 4 koldan başlatılacak saldırı ile eş zamanlı olarak, kent içindeki Franco sempatizanı güçler bir isyan başlattılar ve böylelikle Franco, Madrid’i fazla bir direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.

Franco kent içindeki sivil güçlerini “5. kol” olarak tanımlayınca bu terim ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

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