Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan Anayasa Mahkemesi yorumu: Altı üstü bir mahkeme

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin savundu.

Anayasa Mahkemesi için, "Altı üstü, bir mahkeme. Daha dünkü bir yüksek mahkeme. 59 yıllık mazisi var" diyen Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

Yargıtay da bir yüksek mahkeme ve, Anayasa Mahkemesi’nin “Hak ihlali var” diye yaptığı suçlamanın faili de, yerel mahkeme değil, Yargıtay. Yani, filler tepişiyor, günah keçisi olarak yerel mahkeme gösteriliyor. Yerel mahkeme 2017’de kararını vermiş, dosyadan elini çekmiş. O tarihten sonra, milletvekili seçimi 2018’de yapılmış.

Anayasa Mahkemesi diyor ki, “2018’deki seçimden sonra, tekrar dokunulmazlığın kaldırılması gerekir”di. Anayasa Mahkemesi böyle diyor da yerel mahkemenin bu konuda bir incelemesi, bir görüşü zaten yok.. Çünkü yeni seçim öncesinde, zaten dosya yerel mahkemeden çıkmış, üst mahkemelere gitmiş. Peki onlar, Anayasa Mahkemesi’nin dikkat çektiği bu konuyu atlamış mı? Özellikle, “Dokunulmazlık kaldırılmadan incelemenin yapıldığı aşamadaki dosyanın bulunduğu mahkeme olarak” Yargıtay bunu atlamış mı? Hayır.. Uzun uzun, konuyu tartışmış. “Dokunulmazlığın tekrar kaldırılmasına gerek yok, çünkü..” demiş.

Gerekçelerini tam da Anayasa Mahkemesi’ne ders olacak şekilde, 2 yıl öncesinden, ayrıntılı olarak izah etmiş. Bu durumda, Anayasa Mahkemesi’nin bir derdi varsa.. Yargıtay’a söylemesi gerekirdi. Dosyayı, yerel mahkemeye değil, Yargıtay’a göndermesi gerekirdi. O zaman da bugünlerde ortalıkta dolaşan hukukçu kisveli çıraklar, bu kadar yüksek sesle konuşamazdı.

“Bir mahkeme, bir başka yüksek mahkemenin kararına direnebilir mi, nereden çıktı bu?” diyemezlerdi. “Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme ise, Yargıtay da yüksek mahkeme.. Aralarında bir altlık üstlük ilişkisi yok ki” denilir, gereksiz tartışma, en azından bu yönü ile kapanırdı. Dahası var.. Anayasa Mahkemesi, daha dünkü bir yüksek mahkeme.. 59 yıllık mazisi var. Ya Yargıtay? Taa Osmanlı’ya kadar gidiyor, tarihi. Dolayısı ile “Anayasa Mahkemesi mi, yoksa Yargıtay mı” dediğiniz an pratikte son sözü söyleyen, birçok olayda Anayasa Mahkemesi olabilirse de işin gerçeğinde, bu hukuk dediğiniz işin uzmanının Yargıtay olduğu, herkes tarafından kabul edilmek zorunda.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.