Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: HDP hakkında kapatma kararı verilebilir, bence bu karar gereksizdir, ağırdır

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “HDP hakkında açılan kapatma davası doğru mu? Yoksa Türkiye, yeni bir kısır tartışmaya mı giriyor? Ben kanaatimi peşinen söyleyeyim. Herhangi bir parti hakkında, ilk açılan davada kapatma kararı verilmesini yanlış buluyorum. Bu genel ilkeye, HDP için açılan dava da dahil. Dolayısı ile bu davada, Hazine yardımının kesilmesi şeklinde bir karar ile, davanın sonuçlanması gerektiği kanaatindeyim." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısında, "Dün Yargıtay Başsavcılığı kapatma davasını açtı..Anayasa Mahkemesi’nin de.. Dosyayı inceleyip.. HDP’ye yönelik bu dava, ilk kapatma davası olduğu için. Bence Hazine yardımının kısmen kesilmesi ile sonuçlandırılması gerekir. Ama diğer alternatif karaları da burada sıralayalım.. 1) Dava reddedilebilir.. 'İsnatlar yersiz' denilirse, dava reddedilecektir. 2) Kapatma kararı verilebilir.. Bence bu karar gereksizdir.. Ağırdır.. 3) Hazine yardımının kısmen kesilmesi kararı verilebilir.. Bence bu yönde karar verilmesinde geç bile kalınmıştır.. HDP bu kararı çoktan haketmiştir.. PKK’lı teröristlere “Gerilla” diye tanımlama yapması, başlı başına bu karar için yeter sebeptir.. 4) Hazine yardımının tümü ile kesilmesi kararı verebilir.. Bence HDP hakkında verilecek bu yöndeki bir karar ağır olmamakla birlikte, doğru değildir. Çünkü Anayasa dört ayrı karar verme imkanı tanıdığına ve bunlar içinde iddiaların sübutu halinde 3 ayrı yaptırım mümkün iken, ilk açılan davada, en hafif ceza yerine yukardan bir ceza öngörülmesi, doğru olmayacaktır" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Anayasaya göre, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutulan meclis üyesinin milletvekilli de sona eriyor.