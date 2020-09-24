Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: AYM'de gerekçesi yazılmamış kararların sonucunu sızdıranlar soruşturulmalı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Anayasa Mahkemesi'nde gerekçesi yazılmamış kararların sonucu sızdıranların olduğunu iddia etti. Karahasanoğlu, "Bir sitem de savcılıklara.. Anayasa Mahkemesi suç duyurusunda bulunmasa bile, savcılıklar, “Gerekçesi yazılmamış kararın sonucunu sızdıranlar kimler ise, soruşturmalı değil mi? Ne bekliyorlar, niye bekliyorlar?" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği yanıtı eleştirdi. Karahasanoğlu, "Siz, namusunuz seviyesindeki kararlarınıza sahip çıkamayıp, piyasaya sızdırılmasına göz yumuyor, sonra da yapılan yorumları 'Gerekçeyi okumadınız ki?' diye mahkûm etmeye kalkıyorsanız. 'Siz, kamuoyu ile kafa mı buluyorsunuz' diye adama sorarlar..Yoksa... Hukuka aykırılığından emin olduğunuz kararlarınızı, sizler sonuç olarak önce sızdırıyor, sonra eleştirilere bakıyor, ona göre mi gerekçe yazıyorsunuz? Böyle saçmalık olabilir mi?" düşüncesini dile getirdi.

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