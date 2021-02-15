Yeni Akit yazarı Yakışıklı: “İngilizce eğitim kaldırılmalı” fikrine kesinlikle katılıyorum,  bu konuyu çözmenin vakti geldi!

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, köşe komşusu Ali Erkan Kavaklı'nın "İngilizce eğitim kaldırılmalı" fikrine katıldığını belirtti.

Yakışıklı yazısında, "Ali Erkan Kavaklı ağabeyin 'Yabancı dille eğitim sömürge ülkesinde olur' yazısını okumalısınız. Kavaklı; 'Robert Kolej, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ neden İngilizce eğitim veriyor? Almanya’da 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan var; Türkçe eğitim veren ne ilkokul, ne ortaokul, ne lise, ne üniversite var' diyor. Kesinlikle katılıyorum. Kendi kaynaklarımızla başka ülkelere eleman yetiştiriyor gibiyiz! Bu konuyu çözmenin vakti geldi!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Yeni Akit yazarı Kavaklı: Robert Koleji, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ neden İngilizce eğitim veriyor, Türkiye muz cumhuriyeti mi?