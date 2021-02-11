Yeni Akit yazarı Kavaklı: Robert Koleji, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ neden İngilizce eğitim veriyor, Türkiye muz cumhuriyeti mi?

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı, "Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanımızın rektör atamasıyla başlayan protestolar Gezi olaylarına evriliyor, rektör ataması üzerinden muhalefet yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce eğitim yapıyor. Amerika’da Türkçe eğitim veren üniversite var mı? Yok, elbette. Türkiye’de neden İngilizce eğitim veren üniversite, lise ve ilkokullar var? Türkiye sömürge ülkesi mi?" görüşünü savundu.

Kavaklı yazısında, "Robert Kolej, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ neden İngilizce eğitim veriyor? Mütekabiliyet şartı neden aranmıyor? Türkiye muz cumhuriyeti mi? Fransa’da bir milyondan fazla Türkiye kökenli vatandaşımız var. Orada Türkçe eğitim veren ilkokul, ortaokul, lise, üniversite var mı? İngilizce, Fransızca, Almancaya tanınan ayrıcalığın sebebi nedir? Yabancı dille eğitim yapacak okullarda mütekabiliyet esası aranmalı. Mezunlarının devşirilip yurtdışına gönderilmesinin ve hele eğitimlerini tamamladıktan sonra oralarda kalmalarının önüne geçilmeli. Eğitim ana dille yapılmalı. Asımın Nesli İngilizce, Fransızca, Almanca eğitimle sağlanmaz. Bu okulların Anadolu lisesi özelliği kaldırılarak mahalle lisesi olmaları sağlanmalı." ifadesini kullandı.